Liga MX Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la GRAN FINAL del Clausura 2026?

La final del Clausura 2026 de la Liga MX se disputa este domingo en el Estadio Olímpico Universitario. (Foto: Imagen generada con ChatGPT/ EFE)

La final del Clausura 2026 de la Liga MX entra en su capítulo definitivo con el duelo Pumas UNAM vs. Cruz Azul, en una serie que llega empatada tras la ida disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El equipo universitario recibirá la vuelta en Ciudad Universitaria con el objetivo de conquistar su octavo campeonato, mientras que la ‘Máquina’ busca levantar la décima estrella para su escudo.

El partido decisivo reúne a dos clubes históricos del futbol mexicano y también enfrenta a dos entrenadores mexicanos: Efraín Juárez y Joel Huiqui.

En la ida, el portero Keylor Navas fue la figura al sostener el empate para los auriazules, mientras que Cruz Azul dejó escapar varias oportunidades frente al arco.

A pesar de dominar el partido, Cruz Azul no pudo irse con ventaja en el partido de ida de la final de la liga MX. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

Cruz Azul vs. Pumas: Fecha, horario, transmisión y sede en la final de vuelta de Liga MX

La vuelta de la gran final del Clausura 2026 se disputará este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Partido: Pumas UNAM vs. Cruz Azul

Pumas UNAM vs. Cruz Azul Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Domingo 24 de mayo de 2026 Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7

La serie comenzó el jueves 21 de mayo con el empate 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Debido a que en la final no aplica el criterio de posición en la tabla, cualquiera de los dos equipos deberá ganar el partido de vuelta para quedarse con el campeonato. En caso de empate global, habrá tiempos extra y penales.

¿Cómo quedó el partido de ida Cruz Azul vs. Pumas?

El primer capítulo de la final terminó sin goles, aunque Cruz Azul fue el equipo que más ocasiones generó. El conjunto dirigido por Joel Huiqui dominó buena parte del encuentro, pero se encontró con una actuación destacada de Keylor Navas.

El guardameta costarricense brilló como en sus mejores tiempos en el Real Madrid y evitó en varias ocasiones la caída de su arco. Durante el primer tiempo, Navas detuvo ataques claros de los celestes y sostuvo el empate en momentos de presión constante.

Uno de los momentos más importantes ocurrió al minuto 49, cuando Carlos Rodríguez estrelló un disparo en el poste. Más adelante, el argentino Agustín Palavecino volvió a exigir al arquero universitario con un remate desde fuera del área que terminó en las manos del exjugador del Real Madrid.

Cruz Azul y Pumas empataron en la ida de la final. EFE/ José Méndez (José Méndez/EFE) (José Méndez/EFE)

Pumas tuvo menos oportunidades, aunque estuvo cerca de llevarse ventaja en el cierre. Al minuto 89, el paraguayo Robert Morales impactó un balón en el poste tras una jugada dentro del área.

El empate dejó abierta la serie para la vuelta en Ciudad Universitaria. El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, apostó por resistir en el partido de ida y buscar la definición en casa. Del otro lado, Cruz Azul lamentó la falta de contundencia después de generar las opciones más claras.

De este modo, la serie quedó abierta rumbo a la vuelta en Ciudad Universitaria, luego de que el conjunto celeste no lograra reflejar en el marcador su dominio ofensivo.

¿Cómo llega Cruz Azul a la final?

El equipo de Cruz Azul alcanzó la final después de eliminar a Guadalajara con marcador global de 4-3. En la vuelta de semifinales, la ‘Máquina’ ganó 2-1 en el Estadio Jalisco con anotaciones de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino.

El conjunto celeste abrió el marcador apenas a los cinco minutos gracias a Márquez, quien aprovechó un rebote fuera del área para vencer al arquero Óscar Whalley. Chivas respondió casi de inmediato con un disparo de Omar Govea, pero el equipo capitalino mantuvo la presión ofensiva durante gran parte del encuentro.

El gol definitivo llegó al minuto 66 con un disparo de Palavecino que se desvió antes de entrar a la portería. Ese tanto selló el pase de Cruz Azul a su primera final desde el Clausura 2024.

Pumas y Cruz Azul chocan nuevamente en una final. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira) (Edgar Negrete Lira)

La Máquina también dejó en el camino al Atlas en cuartos de final y llega a la serie por el título tras una reacción en la parte final del torneo, luego de la salida del técnico argentino Nicolás Larcamón.

El exjugador Joel Huiqui tomó el banquillo en abril y condujo al equipo hasta la final en su primera experiencia como entrenador en primera división. Tras eliminar a Chivas, Huiqui aseguró: “Merecidamente estamos en una final. Lo hablé con mis jugadores y creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el campeonato”.

El técnico también explicó que buscó darle “orden, idea y estructura” al plantel durante las últimas semanas del campeonato.

En esta liguilla, Cruz Azul alcanzó además su victoria número 100 en fases finales y llegó a 24 partidos consecutivos anotando, de acuerdo con datos de la Liga MX previos a la final.

Ahora, el club busca conquistar su primer título desde el Clausura 2021 y sumar la décima corona de liga de su historia.

Así llega Pumas UNAM a la gran final de vuelta

Pumas UNAM avanzó a la final después de eliminar a Pachuca con marcador global de 1-1 gracias a su mejor posición en la tabla general. En la vuelta de semifinales, los universitarios ganaron 1-0 en Ciudad Universitaria con un gol de tiro libre de Jordan Carrillo.

El mediocampista marcó al minuto 56 con un disparo que pegó en el poste antes de entrar a la portería defendida por Carlos Moreno. El tanto resultó definitivo para enviar a los auriazules a su primera final desde el Guard1anes 2020.

Durante la semifinal, Pumas sufrió en los minutos finales. El venezolano Salomón Rondón tuvo una oportunidad clara en tiempo agregado, pero envió su remate por encima del arco defendido por Keylor Navas.

El equipo dirigido por Efraín Juárez terminó como líder de la fase regular y llegó a la final después de eliminar al América y al Pachuca. En ambas series avanzó gracias a su posición en la tabla.

Los Pumas de Efraín Juárez están en la final de Liga MX. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto) (Daniel Augusto)

Antes del inicio de la final, Juárez recordó que el objetivo del club era llegar a la última semana del torneo. “Habíamos prometido llegar a la última semana del campeonato que es la de la final. En la pretemporada ya teníamos en la cabeza ese objetivo”, declaró el entrenador.

El técnico también aseguró que el grupo afronta la serie con tranquilidad. “Los chicos se divirtieron, ilusionados por el partido”, afirmó en conferencia de prensa.

Pumas busca su primer campeonato desde el Clausura 2011 y su octavo título de liga. Además, la final representa el regreso del club universitario a una serie por el campeonato después de varios años fuera de la disputa directa por el trofeo.

La final del Clausura 2026 también revive una rivalidad histórica. Será la tercera ocasión en que Cruz Azul y Pumas se enfrenten en una final de liga. Los celestes ganaron la serie de 1978-79, mientras que los universitarios se coronaron en la temporada 1980-81.

Con información de EFE y AP.