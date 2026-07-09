¿Quién es Cruz Pérez Cuéllar, el expanista que quiere ser candidato de Morena para gobernador de Chihuahua?

El ‘corazón’ de la 4T está dividido en Chihuahua, ya que mientras avanza Andrea Chávez como la principal favorita para ser candidata de Morena y aliados en 2027, la dirigencia del Partido Verde anunció que solo apoyarán la alianza si el candidato es Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Juarez.

Nacido el 16 de enero de 1969, Cruz Pérez Cuéllar es un abogado con más de 30 años en el Servicio Público y con pasado panista, que busca ser el representante de Morena y aliados para competir en las elecciones de 2027 en Chihuahua.

Es abogado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), además de que cuenta con una maestría en gestión y políticas públicas, así como especializaciones en Alta Adminsitración Municipal por el Tec de Monterrey y Aspectos Legales del Tratado de Libre Comercio por el ITAM.

También es empresario, con un paso de 12 años como integrante del Consejo Directivo de la Fundación del empresariado Chihuahuense A.C., colaborador de Baker And Mackenzie Abogados y propietario de la Joyería La Colonial.

Del PAN a la 4T: Esta es la trayectoria de Cruz Pérez Cuéllar

Su carrera política comenzó en 1988 como miembro activo del PAN, partido en el que estuvo hasta el 2015 y donde fue jefe de información de la organización Jux-Pax y director del órgano de información de Fuerza Estudiantil Democrática.

Luego de ser consejero universitario suplente en la UACJ, entró en 1992 como funcionario municipal en Ciudad Juárez, para dos años después convertirse en diputado federal, cargo en el que se mantuvo hasta 1997.

Un año más tarde se convirtió en diputado local de Chihuahua, cargo que mantuvo hasta el 2001.

A la par de sus labores legislativas, su influencia dentro del PAN creció, convirtiéndose en consejero estaral, luego secretario general, coordinador de diputados y presidente del partido en Chihuahua hasta 2003.

En 2004 buscó por primera vez la presidencia municipal de Ciudad Juárez, aunque perdió frente a Héctor Murguía.

Dos años después volvió a San Lázaro como diputado federal, a la par de que se consolidó como consejero nacional del PAN y presidente del Consejo del PAN en Chihuahua.

Sin embargo, se distanció del partido luego de perder las elecciones para senador en 2012, y para 2015 se afilió a Movimiento Ciudadano, partido que representó en las elecciones para gobernador de Chihuahua en 2016, mismas que perdió frente a Javier Corral.

En 2018 dio un nuevo salto, ahora a Morena, para convertirse en Senador hasta 2021, cuando ganó las elecciones en Ciudad Juárez como alcalde, puesto en el que se ha mantenido hasta ahora.

En junio pasado, Cruz Pérez Cuéllar pidió licencia para inscribirse al proceso interno de Morena por la gubernatura de Chihuahua, además de que criticó a los gobiernos panistas que han pasado por la entidad, donde según él, “se esconde lo más rancio del panismo”.

Su aspiración cuenta con el respaldo del Partido Verde, que amagó con solo apoyar a Morena y el PT si el candidato es él, lo que abrió la polémica ante las preferencias por Andrea Chávez.

A lo largo de su paso por Morena, se ha enfrentado a diversas polémicas, desde un intento de desafuero en 2020 y versiones sobre supuestas investigaciones de EU por nexos con el narco, mismas que el propio Pérez Cuéllar ha desmentido.

Con información de Quadratín.