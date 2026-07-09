¿En qué países no se pagan impuestos por las herencias? El debate que abrió Lenia Batres en México

De acuerdo con la OCDE, 24 de sus países miembros cuentan con algún tipo de impuesto sobre herencias.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, protagoniza una controversia tras plantear que el dinero acumulado en las cuentas de ahorro para el retiro (Afores) de trabajadores fallecidos, al pasar a sus familiares, podría estar sujeto al cobro de impuestos.

La propuesta generó críticas de jueces, legisladores y hasta de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien aclaró este jueves que no existe una propuesta del Gobierno Federal para crear impuestos a las herencias o cobrar gravámenes por los bienes que una persona deja a sus familiares.

Actualmente, las leyes mexicanas establecen que las herencias y legados están exentos del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Y así como nuestro país, otras naciones del mundo han optado por no implementar este tipo de gravámenes sobre sucesiones o transferencias de riqueza.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 24 de sus países miembros cuentan con algún tipo de impuesto sobre herencias, mientras que otras naciones han optado por mantenerlas libres de este gravamen.

¿En qué países no se pagan impuestos por las herencias?

Según un análisis de la OCDE sobre tributación de herencias, entre los países miembros que no cuentan actualmente con un impuesto a los legados o sucesiones se encuentran:

Australia

Austria

Canadá

República Checa

Israel

México

Nueva Zelanda

Noruega

República Eslovaca

Suecia

En varios de estos casos, el impuesto fue eliminado después de haber existido durante décadas. Por ejemplo, Australia derogó este gravamen en 1979; Nueva Zelanda lo hizo en 1992; Suecia en 2004; Noruega en 2014 y Austria en 2008.

La OCDE señala que la eliminación de estos impuestos responde a distintos factores, entre ellos las dificultades administrativas para calcular el valor real de los patrimonios, los costos de implementación y los argumentos de quienes consideran que las herencias ya provienen de bienes que fueron gravados previamente durante la vida del propietario.

En contraste, países como Japón, Francia, Alemania, España, Bélgica, Italia y Países Bajos mantienen impuestos sobre herencias, aunque con diferencias importantes en tasas, montos exentos y reglas dependiendo del parentesco entre quien hereda y quien falleció.

¿Por qué surgió el debate sobre cobrar impuestos a las herencias en México?

La semana pasada, la ministra Lenia Batres afirmó que el dinero que los familiares reciben de la Afore de un trabajador fallecido debería pagar ISR, al igual que las herencias y los legados.

En sesión de la Corte, la ministra respaldó un proyecto que buscaba establecer como criterio obligatorio que los recursos entregados a los beneficiarios de un trabajador difunto constituyen un ingreso sujeto al pago de Impuesto Sobre la Renta.

“Hay una situación injusta respecto de que no se gravan el legado ni la herencia, pero no se resuelve exentando estos pagos, estos retiros, porque yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado.”, expuso.

Batres argumentó que, tanto en el caso de las herencias como en el dinero que reciben los beneficiarios de una Afore, quien obtiene esos recursos no los genera con su propio trabajo.

Sheinbaum se deslinda de propuesta de Batres para gravar herencias

La polémica propuesta llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este jueves rechazó la idea de crear un impuesto a las herencias y aclaró que no forma parte de la agenda del Gobierno Federal.

“No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos”, dijo en su ‘mañanera’ de este 9 de julio.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, también se pronunció en contra y aseguró que actualmente no existe una iniciativa legislativa para modificar el régimen fiscal de estos recursos.

“Hasta ahora no tenemos ninguna iniciativa”, dijo el legislador, quien aclaró que solo la Presidencia de la República, senadores, diputados o congresos locales pueden debatir sobre la medida.

Desde el Poder Judicial también surgieron críticas. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) sostuvo que los ahorros destinados al retiro forman parte del patrimonio construido por los trabajadores durante su vida laboral y que su transferencia a los beneficiarios responde a la finalidad de brindar protección económica a las familias tras el fallecimiento del titular.