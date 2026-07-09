Cierran estación Deportivo 18 de Marzo del Metrobús de la Línea 1: ¿Cuándo normaliza servicio?

Si vives al norte de la Ciudad de México y usas el Metrobús para transportarte, considera que la estación 18 de Marzo de la Línea 1 estará cerrada este fin de semana por mantenimiento.

En la red social X, el sistema de transporte detalló que desde el sábado 4 y el domingo 5 de julio se comenzaron las obras, que continúan el 12 y 13 del mismo mes.

Debido al Mundial 2026, el Metrobús informó sobre un servicio especial al Estadio Ciudad de México.

Metrobús amplía sus horarios en Líneas 1, 2 y 7

En marzo, el Metrobús informó que extenderá su horario de servicio hasta la 1:00 horas de la madrugada,.

La extensión de horario del Metrobús a la 1:00 horas aplicará para las Líneas 1 (El Caminero - Indios Verdes), 2 (Tacubaya - Tepalcates) y 7 (Campo Marte - Indios Verdes) los días viernes y sábado.

Con el horario extendido para viernes y sábados, las unidades circularán con un intervalo aproximado de 10 minutos, siendo las últimas salidas desde la estación Insurgentes a la 01:00 horas, con dirección a las terminales El Caminero e Indios Verdes.

El servicio nocturno mantendrá la tarifa regular de seis pesos. Las y los usuarios del servicio pueden tener acceso mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como con tarjetas bancarias de crédito o débito, relojes inteligentes y teléfonos con tecnología NFC.

¿Cuánto costaron los candelabros del Metro Hidalgo?

La remodelación de la Línea 2 del Metro inició y concluyó a marchas forzadas, debido a que se tenía en puerta al Mundial 2026.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, reveló que los candelabros instalados en la estación Hidalgo de la Línea 2 costaron 56 mil pesos cada uno.

Se instalaron cuatro piezas de estilo victoriano, lo que representó una inversión de 224 mil pesos. Se suman los faroles pequeños colocados en los andenes, cuyo costo osciló entre 3 mil y 4 mil pesos por unidad.