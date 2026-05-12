Metrobús ‘tira esquina’ para el Mundial: Anuncia servicio especial al Estadio Banorte; ruta y precios

El Metrobús dará un servicio alternativo para los partidos del Mundial 2026.

¡El Metrobús de la Ciudad de México ‘echará montón’ durante el Mundial de 2026! Ya que se anunció que comenzará a probar un servicio especial que conectará dos de sus principales líneas con el Estadio Banorte, sede de la inauguración entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Las pruebas para este servicio comenzarán este miércoles 13 de mayo, fecha en la que se enfrenta Cruza Azul contra Chivas por las semifinales de la Liga MX, y ya hay una ruta definida que conectará a Perisur, de la Línea 1, con Cañaverales, de la Línea 5.

Servicio especial de Metrobús al Estadio Banorte: Ruta, horarios y qué días estará disponible

De acuerdo con el Metrobús, este servicio especial dejará a los usuarios cerca de la puerta 8 del Estadio ‘Azteca’ Banorte, los días de partido del Mundial.

Ruta

El servicio especial de Metrobús por el mundial de 2026 recorrerá vialidades clave como Periférico y Parque Cuemanco para llegar y salir del Estadio Banorte, también cercano a Tren Ligero.

La primera terminal es la estación Perisur, donde las unidades saldrán en el cruce de la avenida Insurgentes (donde se inundó el lunes 11 de mayo por las lluvias) con Periférico, específicamente donde desemboca el acceso norte de la estación de la Línea 1.

De este lado, las unidades circularán hasta la primera parada en el cruce de Anillo Periférico y Renato Leduc, donde se permitirá el ascenso y descenso para continuar hacia Cañaverales, de la Línea 5, que es la segunda terminal.

Horarios

Este servicio alternativo al Trolebús hacia el Estadio Azteca operará de 16:00 a 0:00 horas los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, que son los días de partidos del Mundial de 2026 en la Ciudad de México.

Los autobuses saldrán cada 15 minutos aproximadamente, y tendrán una capacidad de 60 a 90 pasajeros.

Se espera que las paradas provisionales sean señalizadas durante los partidos, y que durante el servicio se encuentren los puntos para encauzamiento y orientación de los usuarios.

Precio

El precio del Metrobús al Estadio Banorte será de 6 pesos, y el transbordo no tendrá costo debido a que contará como transbordo.

Esto significa que si subes desde otra estación, por ejemplo, Buenavista de la Línea 1, no tendrás que volver a pagar en Perisur para utilizar el servicio.

El ingreso será posible a través de diferentes formas de pago: