Padre de niño que era acosado en prepa de Morelia ingresó a la escuela y amenazó de muerte a ‘bullys’

El padre acusó a unos alumnos de hacerle bullying a su hijo. (Foto: Shutterstock)

MORELIA, Mich.- La Universidad Latina de América (Unla) informó que durante la primera clase del turno matutino de bachillerato de este día se registró un incidente derivado del ingreso de un padre de familia que amenazó de muerte a unos alumnos por una situación de bullying hacia su hijo.

Ante esto, la Policía de Morelia señaló que dará seguimiento al caso del padre de familia que ingresó a una escuela para reclamar por el bullying que enfrentaba su hijo por parte de otros alumnos.

José Pablo Alarcón Olmedo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hecho sería investigado.

En entrevista, en la Universidad Vasco de Quiroga (Uvaq), Alarcón Olmedo mencionó este martes que se atenderá la situación y a las personas involucradas para prevenir otro hecho similar.

Refirió que, de manera regular, la corporación de seguridad pública local sostiene una agenda con centros educativos de los niveles medio superior y superior.

Esto, con la finalidad de implementar acciones de prevención y combate contra el bullying y otros comportamientos nocivos dentro de las comunidades académicas.

Recordó que este martes la Policía de Morelia recibió el reporte de una persona supuestamente armada y que profirió amenazas, en las instalaciones de la Universidad Latina de América (Unla), donde acudió para reclamar que su hijo, alumno del bachillerato, sufría bullying.

A su llegada, los agentes municipales detectaron que el padre de familia ya no estaba en el sitio, y no localizaron elementos que permitieran corroborar que efectivamente se encontrara armado en el momento del incidente.

¿Qué pasó en la Unla de Morelia?

La Universidad Latina de América informó que el padre ingresó a la primera clase de bachillerato, alrededor de las 07:30 de la mañana de este martes.

“Se presentó un incidente en un grupo de Bachillerato, derivado del ingreso de un padre de familia que manifestó inconformidad por una presunta situación de bullying hacia su hijo, profiriendo amenazas”, señala el comunicado.

A través de un comunicado, señaló que la situación fue atendida de manera inmediata por autoridades del Bachillerato UNLA y controlada oportunamente, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo presente en el campus.

La institución también se refirió a versiones difundidas sobre la posible portación de un arma durante el incidente.

Sin embargo, precisó que, hasta el momento, la información disponible indica que ningún alumno ni el profesor que se encontraba en el aula observaron que el padre de familia mostrara algún arma.

“La institución actuará con responsabilidad y apego a los hechos verificables, evitando especulaciones o afirmaciones no corroboradas”, indicó la universidad en el comunicado.

La UNLA reiteró que rechaza cualquier forma de violencia, intimidación o conducta que altere la convivencia dentro de sus espacios educativos y afirmó que mantiene su compromiso con la prevención de las violencias y la construcción de un entorno seguro para su comunidad estudiantil.

La escuela informó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya da seguimiento al caso y realiza diligencias y averiguaciones correspondientes directamente en el campus universitario.

Con información de Quadratin