‘Una ópera bajo la lluvia’: Tormenta en CDMX inunda zona de Bellas Artes, el Centro y paraliza el tren al AIFA

Capitalinos se protegen de las fuertes lluvias registradas está tarde en la capital.

Tláloc nos están haciendo la gatada... Fuertes inundaciones se reportan en algunas vialidades del Centro Histórico de la Ciudad de México tras las intensas lluvias resitradas esta tarde, lo que generó afectaciones en comercios, viviendas particulares y en los servicios de transporte público.

“Los equipos de emergencia de la ciudad atienden encharcamientos por la lluvia de esta tarde en algunas zonas de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Azcapotzalco”, explicó el gobierno capitalino en la red social X.

Asimismo, explicó que el Metro mantiene marcha de seguridad en los trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y 12, y advietió que el servicio del Cablebús Línea 3 tiene suspendido momentáneamente su servicio por tormenta eléctrica.

El Tren que conecta la ciudad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reestableció su servicio tras suspenderlo durante unas horas, mientras que el servicio del Suburbano realentizó su marcha.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 12 de mayo en las alcaldia Coyoacán, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El titular del Heórico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como “Jefe Vulcano”, anunció el despliegue de células que atienden servicios relacionados con la lluvia en todas las alcaldías de la Ciudad.

“Al momento hemos apoyado en un domicilio donde ingresó el agua; atendimos 3 corto circuitos; retirado 7 árboles y ramas caídos; liberado el flujo pluvial en 16 encharcamientos y atendido dos volcaduras de vehículos”, escribió en X.

Afectaciones de las lluvias en CDMX este 12 de mayo

En la alcaldía Cuauhtémoc la avenida Juárez, que cruza por Reforma y pasa frente al palacio de Bellas Artes, se convirtió en un río, según documentan videos compartidos en redes sociales.

Uno metro más adelante, en la calle República de Uruguay, las inundaciones afectaron los locales de algunas plazas que se ubican en la vialidad.

El Congreso de la Ciudad de México también reportó filtraciones de agua en sus instalaciones, por lo que personal que labora en el recinto legislativo tuvo que colocar cubetas y barrer el agua.

Las lluvias causaron encharcamientos severos en Avenida Central, entre Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde automovilistas quedaron varados.

El segundo piso del Periférico también se anegó y provocó congestión vehicular y circulación complicada para los automovilistas

También se reportaron encharcamiento en los carriles laterales de la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Eje 4 Oriente con dirección al Poniente.