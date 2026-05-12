Dos jugadores de la NBA mueren el mismo día: Fallece Jason Collins tras cáncer cerebral

Jason Collins, exjugador profesional de basquetbol, falleció a los 47 años el mismo día que murió Brandon Clarke, estrella de la NBA a consecuencia de un tipo de cáncer en el cerebro, i

“Tenemos el corazón roto al compartir que Jason Collins, nuestro amado esposo, hijo, hermano y tío, ha muerto después de una valiente lucha contra el glioblastoma (...) En nombre de la institución enviamos las más sinceras condolencias a su marido, Brunson, a sus seres queridos y a colegas de nuestras ligas”, se lee en un post publicado en Instagram.

En el comunicado destacaron que él tuvo un impacto más allá de la cancha y del deporte: “Ayudó a que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva fuera inclusiva y acogedora para las generaciones futuras con un liderazgo y profesionalismo durante sus 13 años de carrera, además de su trabajo como embajador, siempre serás recordado por romper barreras, pero también por tu bondad y humanidad”.

Jason Collins defendió los colores de equipos como Memphies Grizzlies, New Jersey Nets, Atlanta Hawks, Boston Celtics y Brooklyn Nets. Aunque destacó por su labor defensiva y liderazgo, su nombre quedó marcado en la historia del deporte en 2013, cuando reveló públicamente su orientación sexual en una entrevista para Sports Illustrated.

Jason Collins jugó para diferentes equipos de la NBA, incluidos los New Jersey Nets. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Qué enfermedad tenía Jason Collins?

Jason Collins reveló en una entrevista para ESPN que fue diagnosticado con glioblastoma en etapa 4, que es un cáncer en el cerebro.

A finales de 2025 fue a Singapur, donde recurrió a tratamientos médicos experimentales no autorizados en Estados Unidos. A pesar del riesgo, al parecer le ayudaron un poco, pues pudo regresar a casa con cierta mejoría como para asistir a un evento de la NBA, el All Star Weekend.

El glioblastoma es uno de los tipos de cáncer más agresivos y peligrosos que existen. Se origina en unas células llamadas astrocitos, encargadas de dar soporte y protección a las neuronas dentro del cerebro y la médula espinal. El tumor cerebral invade tejidos sanos cercanos, lo que dificulta su extracción completa mediante cirugía.

Los síntomas del glioblastoma dependen de la zona del cerebro afectada, pero los más comunes son:

Dolores de cabeza intensos y frecuentes

Convulsiones

Náuseas

Vómitos

Problemas de memoria

Dificultad para hablar

Alteraciones en la visión

Pérdida de equilibrio

Problemas de movilidad

Aunque la causa exacta todavía no es completamente conocida, especialistas de Mayo Clinic señalan que el glioblastoma aparece cuando el ADN de ciertas células cerebrales presenta mutaciones que provocan un crecimiento descontrolado. Algunos factores de riesgo son la edad avanzada o la exposición previa a radiación.

Actualmente no existe una cura definitiva para el glioblastoma. Sin embargo, tratamientos como cirugía, radioterapia y quimioterapia ayudan a ralentizar el crecimiento del tumor.

¿Quién fue Jason Collins?

La historia de Jason Collins marcó un antes y un después dentro del deporte profesional en Estados Unidos. Nacido el 2 de diciembre de 1978 en California, Collins destacó desde joven en el baloncesto junto a su hermano gemelo Jarron Collins. Ambos jugaron para la Universidad de Stanford, donde Jason se convirtió en uno de los mejores defensivos del programa universitario antes de dar el salto a la NBA.

En 2001 fue seleccionado en el Draft de la NBA y desarrolló una carrera de 13 temporadas como pívot. Aunque nunca fue una superestrella ofensiva, se ganó el respeto de entrenadores y compañeros por su capacidad defensiva, liderazgo y trabajo en equipo. Incluso disputó dos finales con los Nets en 2002 y 2003.

Sin embargo, el momento más importante de su vida ocurrió en 2013, cuando se declaró públicamente homosexual. Con ello se convirtió en el primer jugador activo en una de las cuatro grandes ligas profesionales de Estados Unidos. Su decisión representó un hecho histórico para la comunidad LGBTQ+ y abrió una conversación sobre inclusión y diversidad dentro del deporte profesional.

Tras retirarse en 2014, Collins trabajó como embajador de la NBA y participó en distintas iniciativas sociales relacionadas con igualdad y derechos humanos.