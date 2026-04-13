Gabriela Jáquez hace historia: mexicana es elegida en el Top 5 del Draft de la NBA Femenil

El talento nacional sigue destacándose en el basquetbol internacional (NBA) y ahora es el turno de Gabriela Jáquez, quien este lunes fue seleccionada en la quinta posición del Draft de la WNBA 2026 por las Chicago Sky, consolidándose como una de las grandes promesas del deporte mexicano.

La jugadora, hermana del también basquetbolista Jaime Jáquez Jr., no ocultó la emoción tras cumplir uno de los objetivos más importantes de su carrera.

“Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble, Siempre tuve el sueño de ir a la Universidad de California y posteriormente llegar a la WNBA; ahora, poder cumplirlo, lo significa todo”, afirmó Jáquez tras escuchar su nombre en el draft.

La selección de ‘Gabs’ llega en un momento inmejorable, luego de su destacada participación en el torneo de March Madness de la NCAA, donde fue pieza clave para que UCLA conquistara su primer campeonato universitario desde 1978.

Con este logro, los Jáquez se convierten en los primeros hermanos mexicanos con presencia en la WNBA y la NBA. Aunque ambos nacieron en Estados Unidos, han decidido representar a México a nivel internacional, fortaleciendo el vínculo con sus raíces.

Si bien Gabriela no es la primera jugadora con ascendencia mexicana en ser seleccionada en el draft, su caso marca un hito por el impacto deportivo que arrastra. Antes lo hicieron Evina Westbrook en 2022 y Lou López Sénéchal, originaria de Guadalajara, quien también fue reclutada en su momento, aunque representa a Francia gracias a su doble nacionalidad.

Gabriela Jáquez fue fichada por Chicago Sky en el draft de la WNBA. (Foto: EFE)

¿Quién es Gabriela Jáquez, basquetbolista mexicana?

La ahora basquetbolista de la WNBA nació en California, Estados Unidos, en 2003, pero cuenta con raíces mexicanas gracias a sus abuelos. Desde muy joven encontró en el basquetbol su pasión, deporte que le fue inculcado en casa, ya que sus padres también lo practicaron a nivel universitario.

Su desarrollo la llevó a integrarse a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), uno de los programas más competitivos del basquetbol colegial en Estados Unidos, donde rápidamente se ganó un lugar hasta convertirse en una de las referentes del equipo.

La hermana de Jaime Jáquez tomó la decisión de representar a México en competencias internacionales, un paso que, según ha reconocido, la llena de orgullo y responsabilidad.

“Me siento muy honrada, es emocionante, también es increíble ver a toda la afición, su apoyo y su cariño. Busco realmente ganar muchos juegos aquí”, declaró en entrevista para ESPN.

Entre sus objetivos a mediano plazo, la jugadora tiene claro que quiere llevar a México a lo más alto del baloncesto internacional, incluyendo la posibilidad de disputar unos Juegos Olímpicos.

“Estoy realmente decidida y comprometida para que esto suceda. Seguramente también lo están todas mis compañeras; trabajamos en nuestro juego aunque el camino sea largo”.

En 2025 se consolidó como titular en UCLA y un año después firmó uno de los momentos más importantes de su carrera al liderar al equipo hacia el título del March Madness 2026, en una final ante South Carolina donde anotó 21 puntos.

En el certamen fungió como Base, posición encargada de armar la ofensiva, controlar el ritmo de sus compañeras y liderarlas.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido, ni siquiera dentro de su propia familia. Su hermano, Jaime Jáquez Jr., actual jugador de los Miami Heat, celebró el logro con orgullo y destacó la magnitud de lo conseguido.

“Estoy muy contento por ella y por haber podido ganar eso. Es algo que va a durar para siempre, colgado en las vigas. Así que estoy muy feliz de que haya podido lograrlo y se cumpla uno de sus objetivos”, señaló, en referencia a la tradición universitaria de inmortalizar los campeonatos en los pabellones.

Con información de EFE