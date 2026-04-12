¿BTS en Monterrey? Esto sabemos del día coreano en el FIFA Fan Festival del Mundial 2026

Samuel García confirmó que el Fan Fest de Monterrey en el Mundial 2026 tedrá un día coreano. (Fotos: Cuartoscuro.com).

El fenómeno mundial del K-pop llega a Monterrey en el Mundial 2026: Samuel García, gobernador de Nuevo León, confirmó que su administración mantiene negociaciones para llevar a una agrupación de este género al FIFA Fan Festival de su estado.

Durante su gira por Corea del Sur, el gobernador comentó en un encuentro con medios que el objetivo es aprovechar la temática durante el partido de Sudáfrica vs. Corea del Sur, programado para el 24 de junio.

El tour de trabajo del gobernador a Asia incluyó visitas a instalaciones deportivas y encuentros con representantes del sector empresarial y futbolístico. Entre los recintos visitados destaca el Seoul World Cup Stadium, sede del Mundial de 2002, con capacidad para más de 66 mil espectadores.

Estas actividades formaron parte de una agenda orientada a fortalecer la organización del torneo en Nuevo León, así como a atraer inversión extranjera y consolidar relaciones internacionales. Inclusó García invitó personalmente a la princesa nipona Hisako de Takamado al partido Japón vs. Túnez, también en Monterrey.

¿Qué han dicho del día coreano en Monterrey durante el Mundial 2026?

El Fan Festival del Parque Fundidora de Monterrey ha llamado la atención del ARMY y otros fandom similares, pues anteriormente Bernardo Bichara, miembro del Comité de Coordinación Nuevo León FIFA 2026, dijo a medios locales que para conformar la cartelera estaban en conversaciones con grupos de K-pop.

En febrero, el también presidente ejecutivo del Parque Fundidora detalló que estaban buscando un line-up completo, con variedad de ritmos y que el Fan Fest durará al menos 20 días.

Ahora, Samuel García agregó que el Fan Fest tendrá un día coreano que contempla una agenda cultural con música, actividades temáticas y espacios de convivencia dirigidos tanto a aficionados internacionales como a la comunidad coreana que reside en el estado, donde hay empresas como KIA y Hyundai, así como otros locales.

“El día que jueguen Corea vs. Sudáfrica va a haber un Día Coreano (...) Muy buenos grupos de K-pop”, mencionó García en su gira por Asia.

El funcionario precisó que aún no puede revelar el nombre del grupo, aunque adelantó que se trata de negociaciones con artistas representativos del género: “Ahorita les hemos dicho a los amigos coreanos que el tercer juego es en Monterrey Corea-Sudáfrica y que queremos llevar al Fan Fest un K-pop… en unas horas vamos a confirmar qué grupo va para allá”, comentó el gobernador de Nuevo León.

El grupo de Kpop BTS en su concierto en Seúl, Surcorea, el 21 de marzo del 2026. (Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP) (Kim Hong-Ji/AP)

El impacto del K-pop en México quedó demostrado con la alta demanda de BTS en México: de acuerdo con Ticketmaster, si todos los solicitantes hubieran tenido un boleto, el Estadio GNP Seguros se habría llenado 46 veces; además, la fila virtual equivalía a formarse de CDMX a la frontera con EU.

Incluso Claudia Sheinbaum mandó una carta al presidente de Corea del Sur para pedir más conciertos de BTS en el país, o gestionar la instalación de pantallas.

La cartelera completa del FIFA Fan Festival Monterrey podría anunciarse hacia finales de abril, una vez concluyan las negociaciones con artistas y organizadores. La expectativa más optimsta se expande desde BTS a posibilidades como Blackpink, Monsta X, Twice, TXT, Stray Kids, Seventeen y EXO.

Las mascotas oficiales del Mundial 2026 en el estadio Monterrey. Los tres personajes representan a los países anfitriones: Zayu, el jaguar mexicano; Maple, el alce canadiense; y Clutch, el águila estadounidense. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Los partidos del Mundial 2026 en Monterrey

El Estadio BBVA se llamará Estadio Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y contempla tres partidos de fase de grupos, así como una eliminatoria: