El marketing latinoamericano reconoce a sus protagonistas: así se vivió Los 25 Líderes Más Influyentes del Marketing LATAM 2026

La industria del marketing en América Latina vive una transformación constante impulsada por la innovación tecnológica, las nuevas audiencias y la evolución de las plataformas digitales. Sin embargo, detrás de cada cambio relevante existen perfiles capaces de desafiar modelos tradicionales y construir nuevas formas de conectar con los consumidores. Bajo esa premisa se llevó a cabo la edición 2026 de Los 25 Líderes Más Influyentes del Marketing LATAM, iniciativa de Líderes Mexicanos en colaboración con Advertising Week Latam.

La ceremonia se realizó en vivo desde el Líderes Forum y tuvo como presentador oficial a AMSA, firma que respaldó una de las noches más relevantes para el sector de marketing, publicidad y comunicación en la región. El encuentro reunió a líderes empresariales, ejecutivos de marcas globales, agencias creativas y especialistas de la industria para reconocer a quienes hoy están transformando la conversación entre marcas y audiencias.

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Durante la velada se distinguieron perfiles agrupados en distintas categorías que reflejan las nuevas dinámicas del sector. En Biggest Disrupter fueron reconocidos directivos que están redefiniendo las reglas del juego, entre ellos Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola México; Juan Miguel Guerra Dávila, director general de Revolut; Jazmín Jasso, directora de marketing de Little Caesars México; Juan José Sancho, director de marketing de Amazon México; y Esteban Velasco, director de marca de Tecate de Heineken.

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La categoría Explosive Ideas reconoció campañas con impacto cultural y mediático, mientras que Groundbreakers destacó a líderes con trayectorias consolidadas y capacidad comprobada de transformación dentro de compañías globales como Unilever, Visa y Grupo Lala.

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento especial entregado de la mano de Soccer All Media Solutions a Fernanda Saiz, directora de marketing de Caliente.mx, por su liderazgo y resultados dentro de la organización.

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La ceremonia también incluyó el reconocimiento honorífico Legacy, creado para destacar trayectorias extraordinarias dentro de la publicidad y el marketing en México. En esta edición, la distinción fue otorgada a Leopoldo “Polo” Garza, figura clave en la evolución de la industria publicitaria nacional, con una trayectoria que incluye su paso por agencias como Young & Rubicam, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi y Ogilvy.

Con esta edición, Los 25 Líderes Más Influyentes del Marketing LATAM 2026 consolida su posición como una plataforma de reconocimiento para quienes están construyendo el siguiente capítulo de la industria en la región.