Sheinbaum advierte posible intervención extranjera en elecciones de 2027: ‘Sí puede haber un riesgo’

La presidenta Claudia Sheinbaum sí ve un riesgo de injerencia en las elecciones por el extranjero. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

“Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones de México”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum ante el avance de la reforma impulsada por Ricardo Monreal para anular comicios por injerencia externa.

La mandataria defendió que, ante “la ofensiva” que enfrenta su gobierno desde fuera del país, debe quedar claro que “elegimos los mexicanos”, pese a los riesgos que implicaría la aprobación de la iniciativa, ya que una opinión emitida desde otro país podría considerarse injerencia.

Reconoció que todavía falta regular qué se entenderá por intervención extranjera, cómo se revisaría, cuáles serían los mecanismos para comprobarla y otros puntos que permanecen ambiguos en la redacción actual del proyecto de Ricardo Monreal.

¿Cuáles son los escenarios de injerencia que ve Sheinbaum?

La presidenta mencionó dos casos puntuales en los que considera que “sectores extranjeros” podrían intervenir en las elecciones de 2027.

Uno de ellos sería que algún medio de comunicación reciba recursos del gobierno de Estados Unidos.

“Hubo financiamientos desde fuera, se demostró (...) que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada que de una u otra forma apoyaban a una candidata o un candidato”, dijo.

Otro escenario, señaló, corresponde al caso de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’, aunque insistió en que no existen pruebas suficientes para proceder con solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

“Tenemos derecho a dudar, y que en todo caso se presenten todas las pruebas pertinentes (del caso Rocha), porque puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre o influir en las elecciones de México en el 27”, agregó.

Cámara de Diputados aprueba reforma para anular elecciones

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Ricardo Monreal para anular elecciones en caso de intervención extranjera, en medio de una maratónica sesión.

En total se emitieron 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención. La única modificación aprobada correspondió a una corrección de redacción impulsada también por Monreal.

El inciso d del artículo 41 de la Constitución ahora establece que se podrán anular elecciones en caso de que “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

La iniciativa fue turnada al Senado para su análisis en comisiones y eventual aprobación.

Hasta ahora no está claro si Enrique Inzunza participará en la sesión, ya que desde los señalamientos de Estados Unidos en su contra permanece en Sinaloa.