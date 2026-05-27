‘¿Selfie con la presidenta?’ BTS detalla cómo fue su reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional

Esperemos cumplan su promesa de volver el próximo año. La famosa banda surcoreana BTS mostró detalles de su visita a Palacio Nacional tras publicar un video detrás de cámaras sobre su encuentro con Claudia Sheinbaum durante su estancia en México.

El material dejó ver momentos privados del recorrido, la reacción del grupo al ver a más de 50 mil fans reunidos en la explanada del Zócalo de la CDMX y cómo definió cantar una de las canciones sorpresa durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

El video se publicó días después de los tres conciertos que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ofrecieron en la Ciudad de México como parte de la gira ARIRANG World Tour.

¿Cómo fue la visita de BTS a Palacio Nacional?

El video comenzó con la llegada de BTS a Palacio Nacional, donde Claudia Sheinbaum recibió personalmente a los integrantes del grupo. Durante el recorrido, los artistas caminaron por los jardines y patios del recinto mientras observaban la arquitectura del lugar.

Durante el recorrido por Palacio Nacional, los integrantes de BTS observaron los jardines, patios, los murales de Diego Rivera y distintas zonas históricas del recinto presidencial.

La mandataria les mostró parte de las instalaciones de Palacio Nacional, incluida la oficina presidencial, además de explicar que el edificio cuenta con más de 700 años de historia.

De igual forma, el video mostró parte de la conversación entre Claudia Sheinbaum y los integrantes de BTS, donde la banda recordó que su última visita a México ocurrió hace 8 años. Posteriormente, la presidenta entregó a la agrupación la distinción como visitantes distinguidos de Palacio Nacional, reconocimiento que los integrantes agradecieron durante el recorrido.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos del detrás de cámara ocurrió cuando los integrantes de BTS salieron a los palcos principales de Palacio Nacional a saludar a sus fans.

La reacción del ARMY mexicano provocó sorpresa dentro del grupo debido a la cantidad de personas que esperaba afuera del recinto presidencial y los integrantes no dudaron en dedicar algunas palabras al público, entre ellas “México, mucho picante” y “Los quiero, ARMYS”.

Los integrantes aprovecharon el recorrido para tomarse selfies con la presidenta Claudia Sheinbaum, conversar sobre los jardines y los 16 gatos que viven dentro de Palacio Nacional, animales que forman parte de la vida cotidiana del recinto histórico.

Uno de los momentos de la visita de BTS a Palacio Nacional fue cuando salieron a saludar a sus fans en los palcos del recinto. [Fotografía. Cuartoscuro] (Galo Cañas Rodríguez)

¿Por qué BTS decidió cantar ‘Airplane Pt. 2′ en México?

Poco después de ver la emotiva reacción de los fans de BTS al grito de “El Mariachi, el Mariachi”, el detrás de cámara también reveló que el ambiente en la explanada del Zócalo influyó para que la agrupación decidiera incluir la canción Airplane Pt. 2 durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

La canción forma parte del álbum Love Yourself: Tear, publicado en 2018, y habla sobre los constantes viajes internacionales de BTS tras alcanzar fama mundial.

El tema incorpora sonidos inspirados en el reguetón y la música latina, además de incluir una referencia directa a México con la frase “El Mariachi”, elemento que convirtió a la canción en una de las más esperadas por el ARMY mexicano durante la gira.

La banda surcoreana interpretó Airplane Pt. 2 durante su último concierto en la CDMX. La canción también formó parte de la dinámica de temas sorpresa que BTS presentó durante las tres fechas que tuvo en el Estadio GNP Seguros. Estas fueron las otras canciones especiales que interpretaron:

Boy In Luv

So What

Just One Day

We Are Bulletproof Pt.2

Spring Day

Durante la visita de BTS a Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la banda surcoreana prometió regresar a México en 2027, situación que también se reiteró en el video detrás de cámaras.