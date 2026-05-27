Trasladan al sobrino de ‘El Chapo’ a El Altiplano; lo acusan de enviar 10 mil pastillas de fentanilo a EU

Isaí ‘N’, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue trasladado la tarde de este miércoles 27 de mayo al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El presunto integrante de la facción de ‘Los Chapitos’ fue trasladado vía aérea desde la base militar de Hermosillo, Sonora, hacia la Ciudad de México, para posteriormente ser internado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1, de acuerdo con reportes oficiales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la detención de Isaí ‘N’ se llevó a cabo en Nogales, Sonora, como resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre fuerzas federales.

Las investigaciones señalan que el sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán presuntamente operaba para el Cártel de Sinaloa dentro de la facción de ‘Los Chapitos’, además de estar relacionado con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Autoridades federales detallaron que el detenido cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán es acusado de enviar fentanilo a Estados Unidos

Según información oficial, Isaí ‘N’ habría coordinado en 2025 el envío de 10 mil pastillas de fentanilo a Estados Unidos, además de participar presuntamente en la producción y distribución de drogas sintéticas.

En un operativo distinto realizado en Tapachula, Chiapas, autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

Cabe recordar que el 21 de junio de 2008, la entonces Policía Federal Preventiva detuvo en Sinaloa a Isaí ‘N’, quien en ese momento tenía 25 años y fue encontrado en posesión de dos armas de fuego. Las autoridades señalaron entonces que ya contaba con antecedentes penales.