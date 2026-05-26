¿Quién es Isaí ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’ acusado de producir y traficar drogas sintéticas a EU?

Isaí 'N' tiene una orden de extradición vigente por producir y traficar drogas sintéticas hacia EU y Costa Rica.

Isaí ‘N’, detenido por el Gabinete de Seguridad, es sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y tiene una orden de extradición vigente debido a que está acusado de traficar drogas sintéticas a Estados Unidos.

El primo de ‘Los Chapitos’ está acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Además, está señalado como uno de los coordinadores de la facción de ‘Los Chapitos’. La labor de Isaí ‘N’ era producir y distribuir drogas sintéticas para enviarlas también a Costa Rica.

Como parte de las acusaciones en su contra, destaca la coordinación de una operación para el traslado de 10 mil píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos, de acuerdo con información de NMás.

¿Qué sabemos de Isaí ‘N’, primo de Los Chapitos?

Isaí ‘N’ es hermano de Enoc M alias ‘El Vocho’, y es uno de los presuntos operadores y coordinadores logísticos del Cártel del Pacífico, facción de Los Chapitos.

Otros señalamientos en contra de Isaí ‘N’ son por delitos como lavado de dinero y tráfico de drogas como cocaína y fentanilo.

Al ser parte de la facción de Los Chapitos, dicha célula sería parte del Cártel de Sinaloa que aún mantienen una disputa por el territorio en Sinaloa.

Los Chapitos se enfrentan a La Mayiza tras la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada quien permanece en espera de sentencia en Estados Unidos.

Así fue el operativo para detener al sobrino de ‘El Chapo’

El sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán fue detenido durante un operativo en Nogales, Sonora. Durante la operación, se aseguraron armas de fuego largas y cartuchos.

Luego de trabajos de investigación, así como de vigilancias estratégicas, los efectivos identificaron un inmueble en la colonia Casa Blanca, en Nogales donde permanecía un sujeto identificado como uno de los coordinadores logísticos de un grupo delictivo y que además tiene una orden de aprehensión con fines de extradición vigente por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención del individuo aunque no precisó mayores detalles.

El funcionario señaló que el arresto se derivó de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad.

*Con información de EFE y Quadratín