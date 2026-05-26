Maru Campos ‘dará la cara’ ante la FGR: ‘Se debe enfrentar y encarar este atropello’, dice su abogado

Maru Campos asistirá a la cita de la FGR. (Foto: Cuartoscuro)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que acudirá este miércoles 26 de mayo a la Fiscalía General de la República (FGR) para responder al citatorio emitido por la dependencia federal, pese a que no está obligada legalmente a comparecer.

Roberto Gil Zuarth, su abogado, calificó el citatorio emitido por la FGR contra Maru Campos como “ambiguo”, “incongruente” y con una “inconstitucionalidad estructural”.

“Pues estamos pensando la estrategia, pero sobre todo con base en la decisión que la gobernadora ya tomó: que se tiene que enfrentar, encarar este tipo de situaciones, este tipo de atropellos, esta persecución política con toda resolución”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Gil Zuarth sostuvo que el principal problema del citatorio es que convoca a Campos “en calidad de testigo”, mientras que al mismo tiempo invoca artículos legales aplicables a personas imputadas.

“Te citan en una condición absolutamente contradictoria. No puede decir ‘en calidad de testigo’ y al mismo tiempo prever que la comparecencia pueda terminar en calidad de imputado”, acusó su defensa.

Además, cuestionó que la gobernadora fuera citada en Ciudad Juárez y no en Chihuahua o incluso en Ciudad de México, donde se encuentra el área de la Fiscalía que integra la carpeta de investigación.

“Venga usted a Ciudad Juárez a comparecer sobre hechos que ni siquiera se especifican en el citatorio, de una carpeta que sólo conoce el Ministerio Público”, reclamó.

El expanista también añadió que el documento tampoco aclara si la comparecencia es como testigo, imputada o como autoridad requerida para colaborar con información.

¿Maru Campos puede ser detenida durante su cita con la FGR?

Al ser cuestionado sobre si existe riesgo de una detención, el abogado Roberto Gil respondió que actualmente deben contemplar todos los escenarios pese a que Maru Campos tiene fuero, ya que actualmente existe, dijo, un debilitamiento institucional.

“Si en este país ya no hay legalidad, si ellos carecen de ética, espero que por lo menos conserven la estética de no cometer una tropelía”, declaró.

Gil Zuarth recordó casos recientes, como el del exfiscal de Morelos, para advertir que se están construyendo “nuevos precedentes” tras el “colapso” del Poder Judicial. “Precisamente por eso estamos obligados a prever todos los escenarios”, dijo.

La defensa de Maru Campos también rechazó las versiones que vinculan directamente el citatorio con investigaciones relacionadas con un supuesto narcolaboratorio.

“Es absolutamente falso que el citatorio diga que la investigación está relacionada con esos hechos. Eso lo sabemos por un boletín que apareció después”, sostuvo.

Según explicó, el documento únicamente señala: “La citamos a comparecer para rendir entrevista sobre hechos que se investigan en la presente indagatoria”.

“¿Pueden ser esos hechos o pueden ser cualquiera? No lo sabemos”, insistió.

Finalmente, aseguró que el gobierno de Chihuahua sí ha colaborado con las autoridades federales y que nunca se les ha negado información.

“No se les ha ocultado nada. Desde primera hora se rindió el informe solicitado por el Consejo de Seguridad Nacional”, afirmó.

También cuestionó por qué la FGR no solicitó la información por escrito o mediante colaboración institucional, especialmente cuando existe una oficina de la dependencia “frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua”.

“El citatorio es una hoja con una formulación abstracta: ‘Venga a darnos información sobre hechos que se investigan’. No le piden un solo papel”, concluyó.