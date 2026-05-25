FGR cita a Maru Campos por agentes de la CIA: ¿Cuándo y dónde dará su declaración?

El equipo de Maru Campos confirmó que la gobernadora de Chihuahua comparecerá de forma personal ante la FGR.

Maru Campos sí irá a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.

“La gobernadora es una mujer que da la cara, por eso acudirá en los términos de la ley. No olvidemos que ella tiene inmunidad procesal o fuero”, dijo Santiago de la Peña, secretario de Gobierno de Chihuahua, en entrevista con Azucena Uresti.

El funcionario cuestionó que dicha notificación de la FGR haya ocurrido en sábado cuando en otras ocasiones se realizan entre semana; sin embargo, resaltó que no es la primera ocasión en la que la gobernadora de Chihuahua enfrenta este tipo de hostigamiento político.

“El equipo de abogados evalúa si la comparecencia será por escrito o en persona. En todo momento ella dará la cara y estará comandando al equipo de Gobierno y atendiendo los requerimientos porque no tiene nada que esconder”, agregó Santiago de la Peña.

¿Cuándo es la cita de Maru Campos ante la FGR?

El secretario de Gobierno adelantó a que, todo indica, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, acudirá de manera personal a atender el citatorio de la FGR.

La cita sería el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas y, de esta forma, el equipo de la mandataria estatal agregó que comparecerá ante la FGR en Ciudad Juárez.

Santiago de la Peña recordó que Maru Campos mantiene su fuero como gobernadora, lo que implica un caso distinto en las acusaciones contra la mandataria.

“El fuero protege a la gobernadora de que pudiera ser detenida y también le da la posibilidad de no acudir, pero ella es una mujer valiente que enfrentará este proceso”, agregó el funcionario.

Maru Campos denunciará a la FGR por citatorio

Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora Maru Campos, advirtió que se presentará una denuncia penal contra quienes resulten responsables por iniciar un proceso en contra de una gobernadora sin que antes le retiraran el fuero Constitucional.

Gil Zuarth precisó que el citatorio solo ordena la comparecencia, pero no establece ninguna pregunta concreta y tampoco solicita información alguna.

Por esa razón, el expanista considera que el documento de la FGR tiene elementos contradictorios. “Eso implica que el Ministerio Público abrió un procedimiento penal en contra de un servidor público con fuero, sin habérsele retirado este previamente”, explicó el también abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Con dichos elementos se presentará una denuncia al argumentar que el citatorio de la FGR contra Maru Campos viola el procedimiento constitucional requerido para investigar de forma penal a una gobernadora en funciones.