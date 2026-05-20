Pistoleros asesinan a dos pilotos tras aterrizar en aeródromo ‘El Frisco’ en Chihuahua

Dos pilotos originarios de Culiacán, Sinaloa, fueron asesinados a balazos la mañana de este martes 19 de mayo, luego de aterrizar en el aeródromo “El Frisco”, ubicado en el municipio de San Francisco del Oro, Chihuahua, informaron autoridades estatales.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, señaló que las víctimas arribaron a la pista en dos aeronaves tipo Cessna 206. Una de las unidades era color blanco con gris y la otra blanco con negro.

De acuerdo con el reporte oficial, tras el aterrizaje sujetos armados llegaron al sitio y dispararon contra los ocupantes de las aeronaves. Ambos hombres murieron en el lugar y los agresores escaparon con rumbo desconocido.

¿Quiénes eran los pilotos asesinados en el aeródromo “El Frisco”?

Las autoridades identificaron a las víctimas como Fidel Jovany L.O., de 32 años, y Jorge Armando L.R., de 37 años, ambos originarios de Culiacán, Sinaloa.

En la escena fueron localizados casquillos calibre 7.62x39, munición utilizada comúnmente en rifles de asalto conocidos como “cuernos de chivo”. Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en una zona limítrofe con Sinaloa para la realización de las diligencias correspondientes.

Reportes locales señalaron además que una tercera persona habría sido privada de la libertad, tras la agresión ocurrida en el aeródromo, aunque hasta el momento la autoridad no ha confirmado oficialmente ese hecho. Tampoco se reportan personas detenidas relacionadas con el ataque.

La agresión provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego dentro de las instalaciones del aeródromo.

Particulares usan aeródromo “El Frisco” para aterrizar

“El Frisco”, también conocido como Aeropuerto de Parral, es una pista utilizada principalmente para aviación general y privada en el sur de Chihuahua. Se ubica sobre la carretera Parral-Santa Bárbara, en una región vinculada históricamente con actividades mineras.

La terminal aérea no cuenta con operaciones comerciales regulares y es utilizada por aeronaves ejecutivas, pilotos particulares y servicios especializados provenientes de ciudades del norte del país, entre ellas Chihuahua, Culiacán, Torreón y Durango.

Por las características de sus operaciones, el aeródromo mantiene un flujo menor al de aeropuertos comerciales y concentra actividades de aviación privada y regional.