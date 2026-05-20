IA neurosimbólica en tiendas

Growth Protocol, compañía especializada en inteligencia artificial neurosimbólica para negocios, anunció el inicio de sus operaciones en América Latina con la incorporación de Teresa Gutiérrez Smith como head de México y LATAM, además de responsable global de la vertical de Retail & CPG. La llegada de la ejecutiva ocurre en un momento donde la IA empresarial evoluciona hacia modelos híbridos. Gutiérrez Smith, quien lideró a Tesla en la región como Country Manager, tiene como objetivo construir el futuro de la tecnología corporativa en entornos donde las empresas modifican sus esquemas de competencia y operación.

La plataforma de Growth Protocol combina inteligencia artificial con razonamiento lógico para ayudar a corporativos en la identificación de oportunidades de mercado en pricing, optimización de portafolio, expansión comercial y estrategias go-to-market. La startup, que forma parte de NVIDIA Inception, ha colaborado con firmas globales como Nestlé, Unilever, P&G y Haleon, logrando identificar oportunidades valuadas en más de 170 millones de dólares y retornos de inversión de hasta 20 veces. Con presencia consolidada en Estados Unidos y Europa, la compañía apuesta por el mercado latinoamericano como su siguiente eje de crecimiento.

La trayectoria de Gutiérrez Smith incluye posiciones de liderazgo en McKinsey, Mattel y Rappi, donde también fungió como Country Manager, lo que aporta experiencia sectorial para coordinar el despliegue comercial de la firma. El uso de herramientas avanzadas busca reducir la incertidumbre en la toma de decisiones críticas de la cadena de suministro y ventas, acelerando la transformación tecnológica y la competitividad en los canales minoristas de la región durante este ciclo operativo de 2026.

México, 60% más barato: Airbnb

Airbnb, dirigida por Ángel Terral, reveló que el Mundial de 2026 será un momento clave para la hospitalidad en México debido a sus opciones de alojamiento de corta estancia a precios accesibles. Hospedarse en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey será hasta un 60 por ciento más económico que en las ciudades sede de Estados Unidos y Canadá durante el Mundial, de acuerdo con datos de la plataforma. A menos de 30 días del inicio del torneo, Airbnb reveló que el precio promedio por noche por persona es menor a mil 80 pesos, y el 79 por ciento de las casas o departamentos enteros disponibles cuesta menos de 4 mil 300 pesos por noche.

El endurecimiento de EU

Foley & Lardner, despacho legal que en México encabeza Roberto Arena Reyes, fortaleció sus equipos de compliance transfronterizo ante el endurecimiento de la debida diligencia entre México y Estados Unidos. El escrutinio de Washington hacia redes empresariales e instituciones financieras como CI Banco o Vector Casa de Bolsa se intensificó tras la designación de cárteles como organizaciones terroristas. Esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas de Personas Políticamente Expuestas en Sinaloa tras alertas de Estados Unidos.

El cumplimiento normativo es ya una condición para acceder al sistema financiero estadounidense.

Ahí es donde Foley lleva ventaja. La firma, con presencia en más de 27 ciudades a nivel global, ha fortalecido en México equipos especializados en comercio internacional, seguridad nacional y compliance transfronterizo, enfocados en sectores altamente expuestos al escrutinio bilateral y en la región del T-MEC como energía, petróleo, gas, banca, bienes raíces e infraestructura. El tamaño del reto tampoco es menor: más del 80 por ciento de las exportaciones no petroleras mexicanas tienen como destino EU, en una relación comercial que supera los 600 mil millones de dólares anuales.

Cambios estratégicos en IBM

Recientemente, IBM México anunció el nombramiento de Héctor Trejo como su nuevo Director Financiero (CFO). Con 21 años de amplia experiencia en Finanzas, y roles de Contraloría, Planificación, Controles de Negocio y Adquisiciones, Trejo se coloca en este cargo de la compañía en un momento clave de crecimiento y consolidación en el mercado mexicano.

Trejo tendrá la misión estratégica de fortalecer el marco de control financiero en México, garantizando la máxima transparencia y eficiencia.