Educa activa defensa legal

Fibra Educa, el fideicomiso inmobiliario especializado en el sector educativo que dirige Raúl Martínez Solares Piña, fue notificado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre diversas observaciones y omisiones derivadas de una revisión practicada al ejercicio fiscal de 2019. Ante esta situación, la Fibra activó medios de defensa legal al considerar que cuenta con los argumentos jurídicos necesarios para salvaguardar sus derechos corporativos. Según su reporte del primer trimestre, la Fibra se mantiene a la espera de una resolución definitiva por parte del SAT y no ha revelado el impacto económico potencial que este requerimiento podría representar para su balance.

Al 31 de marzo, Fibra Educa gestiona un portafolio de 38 inmuebles pertenecientes al sector educativo, incluyendo el Instituto Universitario Patria. Su infraestructura cuenta con un Área Bruta Rentable que se aproxima a los 600 mil metros cuadrados, divididos en 35 centros de aprendizaje y cinco inmuebles destinados a oficinas. Con operaciones distribuidas en 21 estados, el valor total de sus activos supera los 41.4 millones de pesos. La estrategia de la administración se centra en mantener la operatividad de sus centros educativos mientras se dirime el proceso legal con el fisco.

Levi’s festeja el 501 Day

Levi Strauss & Co. México, liderada por Darío Aguilar, celebra este 20 de mayo de 2026 el 501 Day en honor a su modelo de mezclilla más emblemático. México se consolida como el segundo mercado global en importancia para la multinacional estadounidense, la cual proyecta expandir su presencia en Latinoamérica mediante colecciones inspiradas en la cultura de países como Brasil, Colombia, Chile y Perú. La firma enfoca su estrategia de crecimiento en capturar al segmento femenino y capitalizar un mercado nacional de denim que proyecta alcanzar un valor de 5 mil 666 millones de dólares para el año 2030, según estimaciones de Grand View Horizon.

De acuerdo con datos de la consultora Global Lifestyle Monitor, el 30 por ciento de los consumidores en México prefiere la mezclilla sobre otros materiales textiles. Para estrechar su vínculo con el mercado local y diversificar su oferta comercial, la compañía concretó alianzas estratégicas con la Federación Mexicana de Futbol y la marca de ropa urbana Tony Delfino. Estos esquemas de colaboración buscan combinar el legado histórico de la marca con el diseño contemporáneo y la identidad cultural del país, asegurando su posicionamiento frente a una base de consumidores en constante evolución.

Relevo en Puerto de Manzanillo

La Asociación de Terminales y Operadores Manzanillo (ASTOM) formalizó el nombramiento de Manuel Fernández Pérez, director ejecutivo de SSA Marine México, como su nuevo presidente tras concluir la gestión de tres años del fundador José Antonio Contreras. Fernández Pérez asumirá el liderazgo de un organismo que integra a los principales operadores del recinto, como Contecon, SSA México, Hazesa, TAP Terminal y Alianza Estratégica, los cuales concentran en conjunto el 90 por ciento de la actividad comercial en el Puerto de Manzanillo, el principal nodo logístico marítimo del país. El nuevo dirigente cuenta con una destacada trayectoria sectorial y una sólida formación académica como economista del ITAM con maestría y doctorado por la Universidad de Chicago.

El principal reto de la nueva administración consiste en gestionar el fuerte dinamismo comercial de la plaza, que acumula un incremento del 74 por ciento en el volumen de importaciones desde 2020. Para mantener el ritmo operativo, la gestión dará continuidad a las herramientas de eficiencia desarrolladas en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tales como la modulación anticipada y la flexibilización de horarios. La agenda prioritaria de ASTOM se enfocará en la interlocución con el gobierno federal para concretar inversiones en conectividad terrestre e infraestructura portuaria, garantizando la competitividad de la terminal mexicana frente a la alta presión de la demanda logística global durante este 2026.