Podcast de los 71 millones

Relatos de la Noche se consolidó como el referente del género de suspenso tras obtener, por segundo año consecutivo, el galardón en la categoría de Terror durante los Spotify Podcast Awards en México. El proyecto, liderado por Uriel Reyes, selló su distinción mediante el voto directo del público que reveló que la producción mexicana se ubica en la posición número 10 en la lista global de los podcasts más escuchados, consolidando a Reyes dentro de la élite de creadores a nivel mundial.

La magnitud se respalda en sus métricas de fidelidad, registrando más de 71.3 millones de reproducciones anuales y sumando 778 mil usuarios que lo eligieron como su contenido favorito. El éxito de la propuesta radica en la universalización de la tradición oral del miedo, transformando testimonios reales de Latinoamérica en un activo de alto impacto comercial y alcance global.

Tamaulipas acelera transición

Tamaulipas se posiciona como una entidad clave en la transición energética nacional tras el anuncio de la CFE para construir una planta de ciclo combinado a base de gas natural en Altamira. Este proyecto, que sustituirá a la actual central termoeléctrica alimentada por fuentes contaminantes como combustóleo y carbón, iniciará obras en cuatro meses con la meta de arrancar operaciones en febrero de 2029. Asimismo, las autoridades evalúan la introducción de un nuevo gasoducto en la zona centro del estado, enfocado en abastecer a la capital, Ciudad Victoria, para dinamizar la infraestructura de almacenamiento y distribución regional.

La iniciativa forma parte del Plan México y el Plan Nacional de Gasoductos, estrategias federales que contemplan la creación de 13 plantas de generación eléctrica de ciclo combinado en el país. Al respecto, la secretaria de Energía, Luz Elena González, enfatizó la relevancia de complementar los recursos de la CFE y Pemex con la participación de la iniciativa privada para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura. Con este esquema de colaboración, el gobierno busca consolidar polos de desarrollo atractivos para la inversión productiva, impulsando la eficiencia energética y la sustentabilidad industrial del mercado nacional durante este 2026.

Arca resiste nota

Arca Continental, presidida por Jorge Humberto Santos Reyna y dirigida por Arturo Gutiérrez Hernández, consolidó su posición en el mercado financiero tras recibir una mejora en su perspectiva por parte de Moody’s, que pasó de negativa a estable y ratificó su calificación crediticia en A3. La agencia calificadora fundamentó su decisión en la diversificación geográfica de la embotelladora regiomontana y en su probada fortaleza operativa. Este respaldo demuestra la capacidad de la empresa para mitigar riesgos macroeconómicos y resistir un eventual deterioro en la nota soberana de México, aislando su perfil financiero de la volatilidad interna.

La evaluación resalta además el peso estratégico de la compañía dentro del sistema global de The Coca-Cola Company, afianzando su estatus como uno de los socios más confiables del conglomerado. Este factor operativo eleva la percepción de Arca Continental entre inversionistas internacionales y grandes jugadores del mercado en este 2026. La combinación de disciplina administrativa y resiliencia ante escenarios económicos complejos posiciona a la firma como un referente de estabilidad.

Hackers explotan error humano

El primer trimestre de 2026 registró un incremento en ciberataques contra corporativos y dependencias gubernamentales mediante filtraciones de datos e información confidencial, destacando la intrusión de gran alcance confirmada por Booking.com en abril. Ante este panorama, Silent4Business, firma de ciberseguridad liderada por Layla Delgadillo, identificó que las ofensivas actuales ya no dependen exclusivamente de fallas técnicas. Los atacantes enfocan sus esfuerzos en explotar el factor humano y las brechas en la cadena de suministro, donde un solo error de un socio externo puede comprometer una red completamente protegida.

La información obtenida en estos hackeos alimenta esquemas de fraude cada vez más sofisticados, lo que incrementa el impacto financiero y reputacional para las organizaciones. Delgadillo destaca que las empresas suelen robustecer sus centros de datos, pero descuidan la supervisión de accesos de terceros y la capacitación del personal. En este escenario de vulnerabilidad digital en 2026, la implementación de controles estrictos y la concientización interna se consolidan como inversiones críticas, demostrando que la prevención resulta de menor costo que mitigar los daños de una intrusión consumada.