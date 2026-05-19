Tren Maya obtiene permiso para transportar diésel durante los próximos 15 años

La CNE otorgó un permiso para que el Tren Maya pueda transportar combustibles.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) otorgó a Tren Maya, S.A. de C.V. un permiso para realizar actividades de transporte de diésel por medios distintos a ducto durante los próximos 15 años, mediante el uso de auto-tanques y semirremolques.

De acuerdo con el título de permiso CNE/PL/784/TRA/OM/2026, emitido el pasado 7 de mayo, la autorización permitirá a la empresa encargada del proyecto ferroviario movilizar petrolíferos, específicamente diésel, bajo un esquema regulado por la Ley del Sector Hidrocarburos.

“El presente permiso autoriza al Permisionario a realizar la actividad de Transporte de los productos y destinos autorizados”, señala el documento oficial.

La autorización tendrá una vigencia de 15 años contados a partir de la notificación oficial de la resolución.

Entre los productos autorizados para transporte únicamente se encuentra el diésel, combustible clave para las operaciones ferroviarias y logísticas en la región sureste del país.

El permiso establece que Tren Maya deberá cumplir con diversas obligaciones regulatorias y de seguridad, entre ellas mantener seguros vigentes por daños a terceros, operar unidades con sistemas de posicionamiento global (GPS), entregar reportes periódicos a la autoridad energética y cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables.

Asimismo, la empresa tendrá que reportar información sobre volúmenes manejados, calidad del combustible, precios aplicados e ingresos relacionados con la actividad de transporte, con el objetivo de que la autoridad supervise las entradas y salidas de petrolíferos y la evolución del mercado energético.

El documento también precisa que el permiso podrá revocarse en caso de incumplimientos regulatorios, interrupciones injustificadas del servicio o si se detecta el transporte de combustibles adquiridos de forma ilícita.

Como parte de la infraestructura asociada al permiso, Tren Maya acreditó instalaciones en Mérida, Yucatán, así como centrales de guarda en Campeche y Yucatán.

Este es el primer permiso que obtiene el Tren Maya para transportar combustibles, ya que hasta el momento, la Comisión Nacional de Energía (CNE) solo había emitido seis permisos para que el Tren Maya pudiera operar estaciones de servicio de autoconsumo.