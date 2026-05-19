Acciones de los cruceros ‘se hunden’ por altos costos de energéticos: Royal Caribbean pierde 3 por ciento

Los cruceros se ven afectados a nivel internacional ante los altos costos del combustible.

El valor de las acciones de las principales empresas de cruceros registró un ajuste profundo en Wall Street, reflejando una alta presión por el brote de hantavirus en un crucero, un reajuste en las valuaciones del sector ante el recorte de guías financieras y el incremento en los precios de los energéticos.

Norwegian Cruise Line ha sido la más afectada al tocar un nuevo mínimo de 52 semanas y cerrar en 15.35 dólares por título, lo que implica una pérdida acumulada cercana al 30 por ciento en lo que va del año y una cotización 43 por ciento por debajo de su máximo histórico alcanzado en febrero pasado.

El catalizador principal de este desplome fue el drástico ajuste a la baja en su proyección de beneficio por acción ajustado para el 2026, situándolo en un rango de 1.45 a 1.79 dólares, cifra muy inferior al consenso previo de Wall Street que se ubicaba en 2.12 dólares.

Las acciones de Royal Caribbean cayeron 3 por ciento, a pesar de que a inicios de mes reportó utilidades sólidas y Carnival, cotiza por debajo de sus máximos anuales debido a su menor nivel de cobertura ante la volatilidad de los energéticos.

Analistas explicaron que el sentimiento bajista generalizado responde al encarecimiento del combustible naviero derivado de las persistentes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Asimismo, los conflictos internacionales han enfriado la demanda en rutas premium de alta rentabilidad.

Aunque el brote de hantavirus afectó a un buque de expedición especializado y no a un crucero comercial, los expertos del sector están monitorizando los posibles efectos colaterales.

El año pasado México registró el arribo de 3 mil 156 cruceros, lo que significó un aumento de 9.2 por ciento anual; mientras que en los primeros tres meses del año reportó la llegada de mi 80 ‘hoteles flotantes’ que significaron un alza de 4.8 por ciento anual.

México recibió durante el año pasado 11.1 millones de cruceristas, un alza de 10.7 por ciento anual y durante los primeros tres meses del año acumuló la llegada de 3.5 millones para un alza de 9.9 por ciento anual.

(El Financiero)

Royal Caribbean cae 3 por ciento tras revisión ambiental de proyecto

Ayer, las acciones de Royal Caribbean Cruises cayeron hasta 2.96 por ciento a 252.59 dólares por acción después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara revisar el proyecto de la empresa en Quintana Roo.

Este fue el segundo día consecutivo de pérdidas para la acción. Royal Caribbean Group cerró un 31.08 por ciento por debajo de su máximo de 52 semanas de 366.50 dólares, alcanzado el 29 de agosto.

Sheinbaum pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluar el impacto ambiental del proyecto, que ha generado protestas.

“No vamos a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema de esa zona”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria, al responder una pregunta sobre el proyecto cerca de Mahahual, en Quintana Roo.

Los críticos sostienen que el proyecto anunciado por la empresa amenaza la fauna y el medio ambiente locales, además de representar una presión adicional para la infraestructura regional.

Sheinbaum afirmó que México no permitirá un proyecto que afecte los arrecifes y manglares de la zona.

A finales de 2024, México había promovido los planes de Royal Caribbean para invertir alrededor de mil 500 millones de dólares en el estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la empresa podría buscar otra ubicación dentro de Quintana Roo para desarrollar el proyecto si este es rechazado.

Royal Caribbean Cruises enfrenta una parálisis total en las obras de su megaproyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo, tras recibir una clausura de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y una suspensión definitiva por orden de un juez federal.

Ante las alertas de grupos ambientalistas como la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que acusa impactos negativos en la zona de manglares, en su momento, Royal Caribbean manifestó su disposición para someter la obra a un proceso de deliberación comunitaria si así lo requiere la autoridad ambiental federal.

“El proceso de consulta pública es facultad de la Semarnat, (que) va a convocar a esa consulta si así lo cree conveniente durante el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que está en camino, ellos determinarán el formato, tiempos. Nosotros somos los primeros interesados en que exista esa consulta pública”, aseguró recientemente Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean en México.

El complejo turístico se perfila como uno de los planes en tierra más ambiciosos para Royal Caribbean Group, estimando la generación de 3 mil empleos temporales en su fase de edificación y entre 8 mil y 10 mil puestos indirectos, escala que prevén replicar con plazas permanentes durante la etapa operativa.

Con información de Bloomberg.