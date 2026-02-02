Juez concede suspensión definitiva contra ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

'Icon of The Seas', el crucero más grande del mundo y propiedad de Royal Caribbean, en Mahahual, en Quintana Roo.

El Juzgado Sexta de Distrito en Quintana Roo otorgó la suspensión definitiva en defensa del medio ambiente de Mahahual, ordenando que se mantengan paralizados los efectos de los cambios de uso de suelo vinculados al megaproyecto turístico conocido como ‘Perfect Day’, promovido por la naviera estadounidense Royal Caribbean.

De acuerdo con la resolución, el Poder Judicial determina que mientras se resuelve el fondo del juicio, no pueden surtir efectos legales las autorizaciones y actos derivados de dicha reconfiguración urbana. Esto evitará que se consoliden derechos, permisos o licencias que permitan avanzar el proyecto bajo un esquema de planeación impugnado.

¿Qué es el proyecto ‘Perfect Day’?

Es un megaproyecto turístico promovido por Royal Caribbean como su polo de desarrollo de negocio más importante en todo el mundo, con instalaciones para los cruceristas que visiten el puerto en sus barcos.

Con toboganes, albercas, restaurantes y otras amenidades, el proyecto de Royal Caribbean, que pretende invertir mil millones de dólares, está pensado para cambiar la dinámica del pueblo de Mahahual con hasta 6 millones de visitantes anuales.

La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovió el amparo contra el proyecto debido a una serie de presuntas ilegalidades en el cambio de uso de suelo.

El grupo explicó que la suspensión definitiva es una medida cautelar reforzada que se concede cuando el juzgado advierte que existen elementos que respaldan la posible ilegalidad de los actos reclamados, puede haber riesgo de afectaciones al medio ambiente, o bien es necesario prevenir daños de difícil o imposible reparación.

“Esta suspensión confirma que la defensa legal del territorio tiene sustento. No se trata de frenar el desarrollo, sino de garantizar que se respete la ley, la planeación urbana y la protección ambiental de Mahahual”, refirió la organización de la sociedad civil.

El proyecto ‘Perfect Day’ suma, además, una suspensión total de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien encontró una serie de obras ilegales en la zona de construcción del proyecto.