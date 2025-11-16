Golpe al CJNG en el Caribe: Detienen a dos de sus operadores en Quintana Roo

Además de las capturas de los miembros del CJNG, les fueron decomisadas diversas armas y otros artículos. (Foto: SSC-QROO)

Autoridades estatales y federales detuvieron este sábado 15 de noviembre, en Quintana Roo, a dos presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificados como Marcos Josué ´N´ y Ángel Roberto ‘N’, alias ´El Flaco´.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-QROO) estatal informó en su cuenta de X que Marcos Josué ‘N’ es considerado como principal operador logístico del CJNG en la entidad, al ser el encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Kantunilkín, cabecera municipal de Lázaro Cárdenas.

También detalló que el operativo se realizó en la zona norte de la entidad por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

Los arrestados fueron señalados de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

¿Qué les decomisaron a los detenidos en Quintana Roo?

Asimismo, la SSC-QROO destacó que durante la captura de ambos sujetos se decomisaron dos armas cortas con cargadores abastecidos con siete y 11 cartuchos; 32 armas largas, todas con cargador, una con 56 cartuchos y otra con 30; 12 armas cortas con su cargador; 125 cargadores de arma larga y dos silenciadores.

Al aseguramiento se suman cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas; 26 cajas de cartuchos de diferentes calibres con 50 cartuchos cada una; 17 cajas con 20 cartuchos cada una; nueve chalecos antibalas; nueve playeras negras con la leyenda ‘Deltas Q. Roo CJNG’; 15 gorras negras ‘Operativas Jaguar’; y seis parches ‘Deltas Operativo Jaguar’.

Además de dos bolsas grandes de presunta marihuana; 13 bolsitas con el mismo narcótico; 52 bolsitas con fragmentos cristalinos similares al cristal; y 50 bolsitas triangulares con polvo blanco similar a la cocaína.

También se decomisaron cinco libretas con anotaciones, dos mochilas, tres cajas de plástico, una nevera, una maleta, cuatro teléfonos celulares, un estuche grande, un estuche gris, tres drones (uno de ellos con controlador y dos baterías), dos pares de placas de circulación del estado de Jalisco y dos vehículos: uno marca Volkswagen, tipo T-Cross, color gris; y otro marca Nissan, tipo Frontier, color blanco.

La dependencia comunicó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

El CJNG está en la lista terrorista del Gobierno de Estados Unidos, al ser considerado, durante años, como uno de los más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa.