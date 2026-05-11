Aguas, Starbucks: ¿Dónde está y qué vende la CACfetería del Bienestar en CDMX?

La CACfetería del Bienestar ofrece productos tanto preparados como para la elaboración de otros alimentos. (Foto: Créditos Gobierno de México)

La CACfetería del Bienestar en un nuevo espacio abierto desde el 27 de abril, donde se ofrecen bebidas ya preparadas y otro tipo de alimentos tanto para llevar como el Café del Bienestar, además tienes la opción de degustarlo en el lugar, así que aguas, Starbucks.

El proyecto, que consta de una cafetería y una tienda, fue detallado por Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Social a través de sus redes sociales, donde ‘presumió’ algunos de los productos que tienen en venta.

De acuerdo con Ariadna Montiel, actual dirigente de Morena, la CACfetería tiene el propósito de apoyar las ventas de productores locales y apoyar al campo mexicano.

“Estamos muy contentas y contentos porque hoy arranca la CACfetería, un sueño de muchos años. Invitamos a todas y todos a venir a consumir el Café del Bienestar, producido por las y los participantes al programa Sembrando Vida, y a conocer los productos que, con sus manos y amor por la tierra, tienen para ustedes”, declaró durante su apertura.

Este tipo de café se produce bajo el sello del Bienestar y, según Claudia Sheinbaum se adquiere a precios justos en diferentes comunidades y se garantiza “un producto que garantice que es real y no sustitutos”, explicó en enero de 2025.

La CACfetería del Bienestar ofrece diferentes productos como el Café del Bienestar y polvo para preparar atoles. (Foto: Gobierno de México)

¿Dónde está la CACfetería en la CDMX?

De acuerdo con información oficial, la CACfetería se encuentra dentro de las instalaciones de la tienda de artesanías del FONART, cerca de las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar.

La dirección del lugar es Avenida Paseo de la Reforma, número 116, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Dentro del establecimiento se habilitaron mesas para que los asistentes puedan degustar sus bebidas calientes o sus alimentos, ya sea solos o disfrutarlos con la plática y la compañía de alguien más.

¿Cuáles son los horarios de la CACfetería del Bienestar?

Por el momento, no se revelaron horarios de apertura de la cafetería ubicada en la CDMX, pero si tomamos en cuenta que se encuentra dentro del FONART, los horarios son los siguientes:

Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábado y domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La CACfetería no fue inaugurada oficialmente, sin embargo, el pasado 27 de abril de 2026 fue la preinauguración, por tanto, ya se encuentra en actividades y ya puedes pasar por tu taza de café caliente.

¿Qué venden en la CACfetería del Bienestar y cuáles son sus precios?

Los productos que venden en la CACfetería no se limitan solo al Café del Bienestar o al Chocolate del Bienestar, también hay desde derivados del amaranto hasta diferentes tipos de alimentos envasados.

De acuerdo con un video compartido por Columba López, esto es lo que se vende en el lugar:

Botanas “saludables”

Manzana deshidratada

Canela

Café soluble o en grano

jamaica

Harina de plátano

Polvo para preparar atole de maices de colores

Chicharrón con chile habanero

Mermeladas de diferentes frutas

Productos de amaranto como harina o reventado

Mazapán de maíz

Manzanas y duraznos en almíbar

En cuanto a las bebidas preparadas, ofertan un menú con café capuchino, tazas de café expreso, latté, moka y más. Los precios van desde los $40 hasta los $65 MXN.

Además, “es un espacio que ofrecerá café producido por más de 137 mil sembradoras y sembradores de distintas regiones del país, así como jugos naturales, dulces típicos, postres, miel natural y otros productos transformados, elaborados de forma agroecológica, sin agroquímicos que se comercializan de manera directa, sin intermediarios”, informó el Gobierno de México en un comunicado.