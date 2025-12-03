¿En cuánto se revende el vaso de oso ‘Bearista’ de Starbucks?

El vaso 'Bearista' de Starbucks llega a la reventa (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini).

El ‘Bearista Cup, Vaso de oso de Starbucks, se ha convertido en uno de los objetos más deseados en los inicios de este mes de diciembre. Ante este panorama, ya se encuentra en reventa por medio de diferentes plataformas y redes sociales.

El vaso de oso de Starbucks ya provocó memes en redes sociales criticando la gran euforia y las largas filas en las sucursales de la cadena de cafeterías, además de su alto costo.

Previamente, los miembros Gold del programa Starbucks Rewards tuvieron la oportunidad de comprarlo en una preventa especial, por lo que pronto llegaron estos codiciados vasos a las reventas. Posteriormente, inició la venta al público y se desató el furor.

El lanzamiento del 'Bearista Glass', vaso de oso de Starbucks, provocó memes en redes sociales. (Captura de pantalla / Gemini IA)

¿Qué es y cuánto cuesta originalmente el oso de vaso ‘Bearista’ de Starbucks?

El ‘Bearista’ de Starbucks está hecho de cristal y se trata de un recipiente recomendado para bebidas frías. Se ganó al público con su diseño tierno y, en lugar de una tapa convencional, cuenta con un gorrito navideño verde del cual sale un popote.

En los establecimientos Starbucks, el ‘Bearista’ tiene un precio de nada menos que 869 pesos sin incluir una bebida. El problema de todo fue la poca existencia del producto. Únicamente pusieron en circulación 37 mil 472 unidades, lo cual aumentó la demanda del producto.

Otra particularidad de este producto es que no se puso a la venta mediante la tienda en línea, sino que se limitó a sucursales físicas. Esto quiere decir que tampoco se puede adquirir mediante “Drive Thru (autoservicio), Pick Up (para llevar), tiendas Reserve, ni servicio Delivery Starbucks (por entrega)”.

Como ‘plus’, únicamente se puede comprar un vaso por consumidor y por ticket si previamente compraste una bebida en la barra, la cual debe ser de tamaño tamaño Grande (400ml) o Venti (500ml).

Todo esto ha complicado que algunos consumidores se hagan con su propio vaso ‘Bearista’, por lo cual rápidamente algunos se aprovecharon y comenzaron a revenderlo.

Starbucks informó que solo se repartieron 37 mil 472 vasos de cristal en total para México. (Foto: Unplash/ Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¿Cuánto cuesta el ‘Bearista’ de Starbucks en reventa? Esto sabemos

El precio en reventa del oso ‘Bearista’ de Starbucks varía de acuerdo con los diferentes vendedores en redes sociales y otras plataformas. En Facebook Marketplace, por ejemplo, se encuentran desde $1,700, $2,500 y hasta los $4,000 pesos en el caso de algunos ofertadores.

El osito 'Bearista' de Starbucks provoca reventa en redes sociales (Facebook Marketplace).

Sin embargo, su precio aumenta en otras plataformas. En Mercado Libre, por ejemplo, se puede encontrar en un rango entre los $4,000 y $6,000 mil pesos mexicanos, mientras que también hay algunos vendedores que comercian versiones extraoficiales a bajos costos.

Además de altos precios, muchos memes del oso ‘Bearista’ de Starbucks

Este tema no pudo escapar de la crueldad de las redes sociales, y rápidamente comenzaron memes al respecto. Algunos bromearon con que era más accesible es la bebida PulPoky, la cual tiene un muy bajo coste y cuenta con un envase en forma de oso.

Memes del 'Bearista Glass', oso de Starbucks. (Foto: Captura de pantalla X)

Otros lo compararon con la Kittychela, bebida que se ha popularizado en el centro de la Ciudad de México en zonas como Tepito.

Memes del 'Bearista Glass', oso de Starbucks. (Foto: Captura de pantalla X)

Algunos otros realizaron su propio ‘Bearista’ casero de manera muy sencilla y lo presumieron mediante sus redes sociales.