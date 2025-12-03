¡Oh por Dios! Lanzan cajita feliz con figuras de ‘Friends’: Dónde comprarla, precio y qué incluye

Con la compra de tu cajita feliz, puedes seleccionar una figura inspirada en Mónica, Chandler, Ross, Phoebe, Rachel o Joey. (Foto: Shutterstock)

¡Oh, my God! Las cajitas felices con las figuras coleccionables inspiradas en Mónica, Chandler, Ross, Phoebe, Rachel y Joey, los personajes de la popular serie Friends, ya llegaron a México.

Y lo han hecho a lo grande, ya que incluso un restaurante de la Ciudad de México fue decorado con motivos de la serie, entre los cuales destacan el sillón anaranjado de Central Perk, la icónica cafetería de Friends, y la fuente donde todos bailan.

Las figuras coleccionables de los personajes no lo son todo: dentro de la cajita feliz podrás encontrar un ingrediente especial que sin duda haría feliz a nuestro querido Joey Tribbiani, quien adoraba los sándwiches, tanto que arriesgaría su vida por uno.

¿En dónde se vende la ‘Friends Box’ con las figuras coleccionables?

Las figuras de Friends se venden en las diferentes tiendas físicas de la cadena de hamburguesas Mc’Donalds; sin embargo, debes tener en cuenta que para poder acceder a ellas tienes que comprar una cajita feliz para adultos.

Una vez que hagas la compra de tus alimentos, podrás acceder a una de las seis figuras coleccionables que tiene disponible Mc’Donalds, las cuales están inspiradas en los personajes de la serie.

Las figuras tienen un estilo de Funko, con las cabezas gigantes y pequeños cuerpos que los hacen lucir muy tiernos, además, cada una de ellas rescata las características de los personajes.

Podrás encontrar 6 figuras coleccionables diferentes dentro de las cajitas felices. (Foto: Captura de pantalla)

Mónica está vestida con su uniforme de chef, lista para hacer el moist maker; Ross está acompañado por su mejor amigo: el mono Marcel; y Rachel viste con el mucho estilo, portando una taza de café tal como lo hacía cuando era mesera en Central Perk.

Phoebe está lista para cantar ‘Smelly Cat’, debido a que entre sus manos tiene una pequeña guitarra; mientras que Joey y Chandler sostienen a sus mascotas: el pollo y el pato.

¿Cuánto cuesta la cajita feliz de ‘Friends’ y qué incluye?

La cajita feliz de Mc’Donalds que debes comprar para conseguir las figuras de Friends tiene dos variantes: con hamburguesa BigMac o con 10 nuggets de pollo y dado que es para adultos, las promociones no son más pequeñas.

Además, de ello, el paquete incluye papas y un refresco mediano, pero si vas con alguien como Joey — quien detestaba compartir su comida— entonces podrías considerar la opción de pedir una orden de patatas adicionales.

La cajita feliz tiene una sorpresa adicional para todos los fans de la serie noventera, ya que dentro podrás encontrar la ‘salsa marinara de Mónica’ para acompañar tus papas o muy al estilo de nuestro actor favorito de Días de nuestras vidas: con la hamburguesa.

La cajita feliz incluye una hamburguesa o nuggets, papas y un refresco, además de la figurita. (Foto: Caprtura de pantalla)

El paquete de hamburguesa, papas, refresco y la figura coleccionable tiene un precio de 249 pesos en total. Aunque en algunas sucursales les permiten elegir a qué personaje quieren, en muchas otras es aleatorio.

Mediante sus comentarios de redes sociales, Mc’Donalds informó que la promoción estará disponible durante todo el mes, por lo cual aún tienes oportunidad de conseguir tu ‘Friends Box’.

¿En dónde está el restaurante temático de ‘Friends’?

Si eres un verdadero fan del trabajo de Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox y Matt LeBlanc, entonces puedes acudir a la sucursal de Mc’Donalds temática de Friends.

Tal como sucede con el restaurante decorado con elementos de Stranger Things, en este local se rescatan elementos icónicos de la serie como la puerta morada de Mónica, la cual te da entrada al lugar.

Así como una fotografía de la fuente que aparece en la introducción de la serie en donde los seis personajes bailaban y el clásico sillón en donde Mónica, Chandler, Ross, Phoebe, Rachel o Joey pasaban horas platicando y bebiendo café.

Esta sucursal es de la de Mc’Donalds Polanco, la cual está en Anillo Periférico número 37, Polanco, Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El restaurante está abierto las 24 horas del día.