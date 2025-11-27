La historia de The Palm, restaurante de carnes en Polanco donde comió Gertz Manero

En la Ciudad de México hay varios restaurantes donde comen los políticos, entre los más populares tenemos a San Ángel Inn, visitado por Adán Augusto y Marcelo Ebrard; o El Cardenal, uno de los favoritos de Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Gertz Manero, aunque es muy reservado, también ha mostrado sus preferencias culinarias.

Alejandro Gertz Manero podría renunciar como titular de la Fiscalía General de la República, según versiones periodísticas. Hace tiempo fue captado en el restaurante The Palm, de Polanco (CDMX), un lugar famoso por su enfoque en cortes de carne y langosta cuya tradición se acerca a los cien años.

Su visita a The Palm ocurrió en octubre de 2023. Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, publicó en ese entonces que el fiscal había acudido al establecimiento de carnes acompañado de sus hijas.

El restaurante de casi 100 años que visitó Gertz Manero

Antes extenderse por México, The Palm nació en 1926 en una zona italiana de Nueva York como el sueño de los inmigrantes Pio Bozzi y John Ganzi, originarios de Parma (Italia).

El nombre del restaurante surgió de un error burocrático: ‘Parma’, su primera elección, quedó registrada como ‘Palm’ por el acento de los fundadores.

The Palm abrió en 1926 en Nueva York y luego se extendió por Estados Unidos. (Foto: www.thepalm.com).

De acuerdo con su historia oficial, un día, un cliente les pidió un filete y Ganzi corrió hasta una carnicería para conseguirlo y prepararlo al momento. Así se convirtió en un steak house: cortes preparados a la parrilla, porciones generosas y un servicio pensado para comensales habituales.

Con el tiempo, se consolidó como punto de encuentro para periodistas, artistas, escritores y figuras de la política estadounidense.

Durante los años 40, la siguiente generación incorporó la langosta de un kilo como parte esencial de su menú y creó la fórmula que hoy distingue a la firma: Surf ‘n’ Turf, combinación de carne y mariscos.

Las ampliaciones continuaron en los 50, 60 y 70. Sus martinis y carne llegaron a otros locales en distintas zonas de Estados Unidos, impulsados por las siguientes generaciones de las familias Bozzi y Ganzi. Según relatan en su sitio, abrieron uno en Washington a petición de George Bush Sr.

The Palm originalmente se llamaría Parma, como el lugar de origen de sus fundadores. (Foto: www.thepalm.com).

Para los 80 y 90, la marca ya figuraba como un referente entre los steakhouses clásicos. En ese periodo comenzó su expansión internacional, que incluyó la apertura del primer The Palm en Ciudad de México hace 30 años, incorporado al hotel Presidente InterContinental.

¿Cómo llegó The Palm a México?

De acuerdo con Food Police, The Palm México City abrió en 1995 en Polanco a cargo del chef Luis del Sordo, con una carta en la que ‘mexicanizaban’ su receta especial de langosta con salsa tártara al chipotle. Luego inauguraron uno más en Santa Fe en 2012, el cual fue cerrado en la pandemia.

Desde su llegada, el establecimiento ha operado bajo la filosofía original: trato cercano, porciones amplias y un menú centrado en cortes USDA Prime y langosta jumbo de Nueva Escocia.

El restaurante forma parte de Grupo Presidente, que administra otros espacios dentro del mismo complejo hotelero, como Alfredo Di Roma, Au Pied de Cochon, Chapulín y ¡Ay Lola!

En la actualidad, la cocina de The Palm en México está dirigida por el chef José Luis Sánchez Ronquillo, egresado del Centro Culinario Ambrosía. Su trayectoria incluye formación en cocinas con estrellas Michelin, como Martín Berasategui y Bodegón Alejandro, en San Sebastián.

El chef ha trabajado en el restaurante durante dos décadas, primero como parte del equipo y hoy como responsable ejecutivo.

The Palm en Polanco conserva elementos que se mantienen desde el primer local neoyorquino: caricaturas en las paredes, mesas amplias y un ambiente pensado para reuniones de negocios o comidas familiares.

Entre las caricaturas que decoran el espacio aparecen figuras públicas como Guillermo del Toro, Alejandro Iñárritu y Bad Bunny. “A lo largo de nuestra historia hemos recibido a diferentes personalidades que han dejado su huella en nuestras paredes”, explican en Instagram.

¿Cuánto cuesta comer en The Palm Polanco?

La carta incluye entradas como crab cake, camarones gigantes, thick bacon slab y calamares; así como una barra fría con carpaccios, ostiones y caviar.

Entre sus principales destacan los cortes de carne USDA Prime y las preparaciones con langosta. La cava del restaurante se alimenta de la colección del hotel, que ha sido señalada como una de las más amplias de México.

El cheque promedio en The Palm (Polanco) es de alrededor de mil pesos por persona. En consumos más amplios, donde se suman postres, guarniciones especiales o cortes insignia, la cuenta puede rebasar fácilmente los 2,000 pesos por persona, ya que el plato más costoso alcanza los 4,250 pesos.

Estos son algunos de sus precios:

Paquetes: de $375 (Combo Coca-Cola + USDA Prime Classic Burger, una opción de entrada al menú que combina la hamburguesa clásica con papas y bebida, ideal para un consumo rápido sin perder la calidad USDA Prime) a $375 .

de (Combo Coca-Cola + USDA Prime Classic Burger, una opción de entrada al menú que combina la hamburguesa clásica con papas y bebida, ideal para un consumo rápido sin perder la calidad USDA Prime) a . Hamburguesas: de $295 (Pulled Pork Sandwich, opción ahumada) a $535 (Prime Rib Sandwich, elaborado con rib horneado en su jugo, pan de centeno marmoleado y queso suizo).

de (Pulled Pork Sandwich, opción ahumada) a (Prime Rib Sandwich, elaborado con rib horneado en su jugo, pan de centeno marmoleado y queso suizo). Entradas: de $220 (ensalada de palmitos), $630 (jumbo lumb crab cake), a $830 (jamón ibérico de bellota).

de (ensalada de palmitos), (jumbo lumb crab cake), a (jamón ibérico de bellota). Barra fría : de $450 (atún poke) a $998 (piatto crudo con ostiones, almejas, camarones y atún).

: de (atún poke) a (piatto crudo con ostiones, almejas, camarones y atún). Clásicos italianos : de $275 (linguine a la carbonara) a $550 (rigatoni arrabiata con camarones).

: de (linguine a la carbonara) a (rigatoni arrabiata con camarones). Stakes y chuletas : de $879 (filete Mignon) a $4,250 (Tomahawk)

: de (filete Mignon) a $4,250 (Tomahawk) Postres: de $230 (Key Lime Pie) a $380 (pastel de chocolate).

¿Dónde está el restaurante The Palm?

El restaurante está dentro del Hotel InterContinental Presidente, en Campos Elíseos 218, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CDMX.