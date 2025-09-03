¿Cuánto cuesta comer en Au Pied de Cochon? Restaurante donde versión afirmó que cenaron algunos ministros

Au Pied de Cochon es un famoso restaurante en la Ciudad de México. (Foto: Crédito: Shutterstock / aupieddecochon.com.mx).

El restaurante Au Pied de Cochon comenzó su historia en París (Francia) en 1947, donde se hizo famoso por su sopa de cebolla y varios platos con carne de cerdo, además de una reciente cena de Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade. Ahora, su sede en la Ciudad de México encontró otro inesperado plato fuerte: la política.

El restaurante de Polanco de comida francesa se estableció en México en el 2000, el concepto parisino fue traído por Grupo Presidente. Esta semana ha sido tema de conversación después de una versión sobre una supuesta cena de algunos de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tomaron protesta el pasado lunes 1 de septiembre.

En julio de 2024, Ana Gabriela Guevara fue vista en Au Pied de Cochon, en París. (Foto: Captura @vampipe)

A la mañana siguiente, el diario Reforma publicó que los ministros (sin especificar quiénes) fueron a Au Pied de Cochon cerca de medianoche, según una “fuente parlamentaria” (tampoco especificada): “Entraron y los llevaron a un privado”.

Hugo Aguilar, ministro presidente, fue cuestionado por la prensa al respecto y respondió que el nuevo pleno no salió a festejar: “Es falsa la nota, yo no estuve ahí. Estuvimos trabajando hasta la una y media (de la madrugada)”.

Además, el restaurante fue tema de la Mañanera del Pueblo del 3 de septiembre, donde la presidenta Claudia Sheinbaum agregó: “¿Quién inventó esa nota, de dónde salió? ¿Cómo un periódico se atreve a publicar una falsedad tan grande? (...) El problema es la mentira, cómo un periódico de circulación nacional saca una nota que es una absoluta mentira, totalmente falsa”.

¿Cómo es el restaurante Au Pied de Cochon?

Au Pied de Cochon se describe en su sitio web como "uno de los mejores restaurantes de Polanco y un referente culinario”. Al igual que el restaurante de París, el de la CDMX abre las 24 horas los 365 días del año. Su nombre puede traducirse como “Al Pie del Cerdo”, en referencia a sus platillos principales.

Se ubica en Campos Elíseos 218, dentro del Hotel Presidente InterContinental y tiene terraza techada, así como actividades para niños y un buffet infantil.

Au Pied de Cochon es un exclusivo restaurante de Polanco. (Foto: aupieddecochon.com.mx).

“El aroma abrazador de nuestros platillos te da la bienvenida; la decoración y mobiliario deslumbran y echan a volar tu imaginación para situarte en un restaurante parisino; la música, las charlas y las risas complementan el escenario, y la atención profesional te dará una sensación de bienestar”, dicen en su página.

Con frecuencia, es visitado por celebridades como el cantante Pablo Montero, quien se ha declarado cliente frecuente y en 2022 negó haberse ido del lugar sin pagar una cuenta de 15 mil pesos, como se había difundido en una revista de espectáculos.

“Pregunten a la gente del restaurante, pero yo soy un cliente que voy muy seguido ahí. Mi abogada es socia de ahí, ¡imagínate!”, expresó el músico en 2022, en declaraciones difundidas por Gustavo Adolfo Infante.

Au pied de Cochon Polanco tiene al francés Frédéric Lobjois como chef ejecutivo, quien fue invitado al proyecto por Guy Santoro.

Au Pied de Cochon ofrece comida típica francesa. (Foto: aupieddecochon.com.mx).

¿Cuál es el menú en Au pied de Cochon Polanco y cuáles son los precios?

El establecimiento ofrece “comida típica de Francia” con mariscos, cortes de carne, platillos de cerdo, pollo, res, cordero. La especialidad es la sopa de cebolla que los hizo famosos en París.

Promete que "comer es un deleite para los sentidos" y transportar al comensal a Francia a través de los sabores.

De acuerdo con las reseñas de Google Maps, un cheque promedio rebasa fácilmente los mil pesos por persona.

Entradas (250 a 900 pesos)

Incluyen sopas, ensaladas y especialidades gourmet:

Huevos a la Parisina – $245.00

Salmón Ahumado – $350.00

Rosetón de Alcachofa – $455.00

Tártara de Róbalo – $570.00

Foie Gras de Pato (70 g) – $545.00

Plato de Jamón Ibérico de Bellotas (75 g) – $900.00

Variedad de Quesos Franceses – $490.00

Tártara de Atún – $390.00

Almejas Blancas Gratinadas (12 pzas) – $455.00

Escargots de Borgoña en su Concha (80 g, 12 pzas) – $435.00

Croquetas de Queso – $325.00

Croquetas de Cerdo – $250.00

Especialidades Francesas (260 a 495 pesos)

Platillos tradicionales de la casa:

Tradicional Sopa de Cebolla Gratinada Au Pied de Cochon – $260.00

Cachete de Res – $530.00

Lechón Confitado – $495.00

Pata de Cerdo – $465.00

Chamorro de Cerdo Ahumado – $470.00

Vol-au-Vent – $495.00

Riñones de Ternera – $495.00

Au Pied de Cochon tiene especialidades como el Foie Gras de Pato (Foto: aupieddecochon.com.mx).

Carnes (435 a 725 pesos)

Confit de Pato – $535.00

Pechuga de Pato – $645.00

Filete Mignon a la Bordelesa – $725.00

Rib-Eye – $695.00

Costillas de Cordero – $690.00

Tártara de Res – $435.00

Hamburguesa Au Pied de Cochon – $510.00

Postres (Entre 200 y 300 pesos)

Crème Brûlée (240 g) – $230.00

Tradicional Isla Flotante Caramelizada (180 g) – $225.00

Milhojas de Frambuesa con Crema de Pistache (180 g) – $220.00

Pastel Selva Negra (185 g) – $240.00

Tarta de Manzana con Helado de Vainilla (190 g) – $280.00

Profiteroles con Helado de Vainilla y Salsa de Chocolate Caliente (225 g) – $295.00

Productos del mar y mariscos Premium

Famoso por torres de mariscos y ostiones frescos, esta es una de las secciones más exclusivas de su menú con opciones de alrededor de 300 pesos como las almejas blancas hasta experiencias premium como la torre Royal para 2 personas, que cuesta $4,100.00 pesos.