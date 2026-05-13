¿Los Chapitos se entregan? Sheinbaum responde sobre supuesto pacto entre EU y los hijos de ‘El Chapo’

Sheinbaum revela que México no tiene información sobre negociación de ‘Los Chapitos’ con EU. (Cuartoscuro/DEA)

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán estarían negociando con autoridades estadounidenses para entregarse, y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum descartó tener información al respecto.

“No, no tenemos información, pero sería interesante”, respondió.

Recordó que la violencia que se vive en Sinaloa fue provocada por la traición entre grupos del Cártel de Sinaloa, conflicto que concluyó con la captura y entrega de Ismael ‘El Mayo’ Zambada el 25 de junio de 2024.

Sobre la detención de Zambada, sigue sin aclararse si hubo o no participación de agentes estadounidenses en México para ejecutar el secuestro y desde cuándo existía comunicación con ‘Los Chapitos’.

¿Con quién negocian ‘Los Chapitos’ y qué esperan para entregarse?

Según el medio Los Angeles Times, supuestamente ‘Los Chapitos’, prófugos de la justicia, mantienen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para entregarse desde hace un año.

Fuentes familiarizadas con el caso dijeron al medio que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo buscan evitar ser capturados por autoridades mexicanas o asesinados en medio de la guerra con ‘La Mayiza’, conflicto que comenzó hace casi dos años con la captura de ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos.

Sin embargo, ‘Los Chapitos’ y el gobierno estadounidense no llegaron a ningún acuerdo, pues los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán estarían a la espera del desarrollo del proceso judicial de Ovidio y Jesús Guzmán, quienes están presos en el país del norte.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni la defensa de ‘Los Chapitos’ confirmaron que exista un entendimiento o diálogo para concretar su entrega.

En tanto, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán se encuentran en la lista de los más buscados y por cada uno se ofrece una recompensa multimillonaria, al considerarlos líderes de una organización dedicada a la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

EU presiona a México para actuar contra los cárteles

En las últimas semanas, Donald Trump y su gabinete de seguridad realizaron declaraciones para advertir a México que tome acciones contra los cárteles y evitar una intervención de fuerzas estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno toma acciones contra el crimen organizado y sostiene que prueba de ello es la reducción del promedio diario de homicidios dolosos en el país.

Constantemente subraya que la colaboración con Estados Unidos está condicionada a respetar cuatro principios, uno de ellos la soberanía nacional. En recientes operaciones contra el crimen organizado, como el operativo donde murió ‘El Mencho’, se mencionó intercambio de información entre agencias federales estadounidenses y mexicanas.