Un nuevo giro en la traición al ‘Mayo’ Zambada; Iván Archivaldo habría planeado la entrega del capo

La caída de Ismael “El Mayo” Zambada abrió una nueva grieta dentro del cártel de Sinaloa y, al mismo tiempo, dejó al descubierto una operación que, según fuentes consultadas por Los Angeles Times, habría sido planeada desde el círculo más cercano de Los Chapitos.

Aunque durante meses la atención se centró en Joaquín Guzmán López, nuevas revelaciones apuntan a que detrás del secuestro estuvo realmente Iván Archivaldo Guzmán Salazar, considerado el principal líder operativo de la facción heredera de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El caso volvió a tomar fuerza tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, señalados de presuntamente tener vínculos con Los Chapitos.

Zambada, histórico cofundador del cártel entregado a las autoridades de EU en julio de 2024, advirtió que funcionarios de alto rango estuvieron involucrados en su secuestro y entrega a autoridades de EU.

En 2024, ‘El Mayo’ aterrizó en Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López y un piloto identificado posteriormente como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”.

De acuerdo con la versión presentada por Zambada a través de su defensa legal, fue engañado para acudir a una reunión en las afueras de Culiacán bajo el argumento de mediar una disputa política. Ahí habría sido sometido por hombres armados y obligado a abordar el avión que finalmente lo trasladó a territorio estadounidense.

Aunque Joaquín Guzmán López fue quien acompañó físicamente a Zambada durante el vuelo, fuentes cercanas al caso citadas por Los Angeles Times aseguran que la aeronave pertenecía a Iván Archivaldo, “El Chapito”.

Ese dato fortaleció la hipótesis de que el hijo mayor de El Chapo coordinó la operación desde las sombras y utilizó a su medio hermano como enlace para concretar la entrega.

‘El Jando’, el piloto que trasladó al ‘Mayo’, trabajaba directamente para Guzmán Salazar

La investigación estadounidense también reveló el papel de Mauro Alberto Núñez Ojeda, piloto del avión utilizado en el traslado.

Documentos judiciales revisados por Los Angeles Times indican que el operador aéreo se declaró culpable en Washington, D.C., y reconoció haber trabajado “directamente” para Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Según los expedientes, Núñez Ojeda supervisaba la flota aérea de Los Chapitos, fungía como piloto personal del líder criminal y participaba en el transporte de drogas y armas.

Guzmán López esperaba una compensación económica tras cooperación con EU

El diario estadounidense también destapó que Joaquín Guzmán López, quien se declaró culpable en EU de narcotráfico el pasado diciembre, habría actuado en la entrega del “Mayo” Zambada “con la esperanza de obtener un beneficio económico por su cooperación” con las autoridades estadounidenses.

Guzmán López enfrentaba cargos que podían derivar en cadena perpetua, pero tras colaborar con la fiscalía logró reducir significativamente su posible condena.

La declaración fortaleció la teoría de que la entrega de Zambada fue parte de una negociación diseñada para beneficiar judicialmente a integrantes de Los Chapitos mientras la estructura del cártel enfrentaba una creciente presión de Estados Unidos.