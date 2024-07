’Mayo’ Zambada fue secuestrado por el hijo del ‘Chapo’: ‘Fue sometido por 6 hombres’, acusa abogado

Frank Pérez, el abogado que representa a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa, aseguró que su cliente en realidad fue “secuestrado” por el hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’, quien también fue capturado por agentes estadounidenses.

De acuerdo con publicaciones del periodista de Los Angeles Times, Keegan Hamilton, el abogado del ‘Mayo’ desmintió que el narcotraficante haya sido engañado por personas al interior del cártel para abordar un avión con destino a los Estados Unidos, una versión que fue difundida por los diarios The New York Times y The Wall Street Journal.

“Mi cliente ni se entregó ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López secuestró por la fuerza a mi cliente”, dijo Pérez en una declaración publicada por primera vez por el Times.

Pérez también rechazó que Ismael Zambada García, quien se declaró inocente de los cargos por tráfico de drogas, armas y lavado de dinero, se hubiera rendido o entregado voluntariamente a las autoridades.

Así fue el secuestro del ‘Mayo’ a manos de Joaquín Guzmán López

Zambada, de 76 años, fue puesto bajo custodia tras llegar a un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, el pasado jueves, junto a Joaquín Guzmán López, de 38 años. Al respecto, el abogado de ‘El Mayo’ indicó que las únicas personas que iban en el avión eran “el piloto, Joaquín y mi cliente”.

“Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por seis hombres con uniformes militares y Joaquín. Le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Después lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí le obligaron a subir a un avión, con las piernas atadas al asiento por Joaquín, y le llevaron a Estados Unidos contra su voluntad”, detalló.

Según relató Pérez al periódico, Zambada ‘cayó' en una trampa cuando fue convocado a una reunión con Guzmán López como líder de ‘Los Chapitos’, una de las facciones en pugna dentro del Cártel de Sinaloa. Zambada viajaba con un pobre dispositivo de seguridad, por lo que fue dominado por su rival.

Según menciona Los Angeles Times, fuentes familiarizadas con la situación que no estaban autorizadas a hablar públicamente, fueron quienes afirmaron que Zambada había sido engañado de alguna manera para subir al avión que lo trajo a suelo estadounidense.

“Una travesura épica, única en la vida”, habría dicho una fuente policial que trabaja en México. “Engañaron al viejo”.

No obstante, hasta el momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no se ha pronunciado sobre las declaraciones del abogado Frank Pérez.