Brote de hantavirus: Cada país toma medidas diferentes; hay dudas sobre cómo se contagia y síntomas

Los pasajeros del crucero Hondius están siendo repatriados bajo un conjunto de medidas dispares que reflejan la incertidumbre sobre cómo se propaga esta cepa de hantavirus, lo que complica los esfuerzos para contener el brote mortal.

Algunos pasajeros están siendo alojados en unidades de biocontención , sobre todo en Francia, durante al menos dos semanas. Australia planea poner en cuarentena a los pasajeros en una instalación especialmente construida en las afueras de Perth.

En los Países Bajos, a la mayoría se les pide que se aíslen durante seis semanas, permitiéndose breves paseos al aire libre bajo las normas de uso de mascarilla y distanciamiento social.

Las respuestas divergentes surgen mientras las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo y que el hantavirus no se propaga entre personas con la misma facilidad que la COVID-19.

Sin embargo, aún no está claro cuán contagiosa es la cepa andina en un lugar concurrido, por ejemplo, ni si las personas son infecciosas antes de desarrollar síntomas.

“La realidad es que no tenemos mucha experiencia con este virus”, dijo Joseph Allen , profesor de ciencias de evaluación de la exposición en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard en Boston, en una entrevista. “Los datos que tenemos sugieren que no se requiere solo este contacto cercano”.

Allen mencionó las condiciones a bordo del buque de expedición, donde el virus se propagó inicialmente entre una pareja holandesa y el médico del barco antes de extenderse a un grupo más amplio, así como un brote en Argentina en 2018, donde la transmisión ocurrió en espacios cerrados y concurridos.

Varias personas enfermaron semanas después tras haber estado cerca de un hombre infectado y sintomático durante 90 minutos en una fiesta de cumpleaños. Un caso se atribuyó a que alguien simplemente lo saludó al cruzarse con él.

“En realidad, no creo que haya ningún inconveniente en ser sinceros con el público sobre lo que sabemos y lo que no sabemos”, dijo Allen. “Y combinarlo con el mensaje de que el riesgo es bajo para el público en general”.

Brote de hantavirus: ¿Cómo se contagia?

Sin respuestas claras sobre cómo se propaga el virus, resulta más difícil determinar quién pudo haber estado expuesto, lo que aumenta el riesgo de que algunos casos pasen desapercibidos.

Esto obliga a las autoridades a tomar decisiones basadas en suposiciones ante la falta de pruebas concluyentes, lo que recuerda la incertidumbre inicial sobre la transmisión observada en brotes como el COVID-19.

Según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incertidumbre se extiende al momento exacto en que las personas se vuelven contagiosas.

“No contamos con mucha información”, declaró el epidemiólogo de la OMS, Olivier le Polain, durante una rueda de prensa el lunes. “Desconocemos su alcance justo antes de que las personas desarrollen síntomas”.

La mayoría de las infecciones por hantavirus están relacionadas con el contacto con roedores o sus excrementos.

La cepa andina , que se encuentra en Sudamérica, es la única variante conocida capaz de transmitirse entre personas, e incluso así, dicha transmisión se considera poco común.

Décadas de experiencia en Sudamérica han demostrado que el virus está asociado con una “transmisión poco frecuente de persona a persona tras un contacto estrecho y prolongado con una persona enferma e infectada”, declaró el lunes a los periodistas Erica Pan, funcionaria de salud pública de California.

Pero la evidencia disponible es limitada.

“No contamos con suficientes datos de lo que hemos visto en el pasado para afirmar las cosas con tanta certeza”, dijo Jennifer Nuzzo, directora del Centro para la Pandemia de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island.

Los brotes pueden comportarse de manera diferente al desarrollarse en nuevos entornos o en poblaciones más grandes, afirmó. «Sabemos lo que hemos visto, pero desconocemos lo que no hemos visto».

Eso está influyendo en la respuesta. En los Países Bajos, doce miembros del personal de un hospital en Nijmegen fueron puestos en cuarentena preventiva después de que las muestras de laboratorio de un paciente infectado no se manipularan inicialmente siguiendo los protocolos más estrictos, a pesar de que las autoridades afirmaron que el riesgo de infección era bajo.

Brote de hantavirus: ¿Cómo se están rastreando los contagios?

Los organismos sanitarios siguen basándose en umbrales operativos para orientar el rastreo de contactos. La OMS, por ejemplo, define el contacto estrecho como estar a menos de 2 metros (6,6 pies) de una persona infectada durante más de 15 minutos.

Las directrices estadounidenses utilizan criterios similares, pero señalan que «estos umbrales no son absolutos» y deben interpretarse en función del contexto de la interacción.

En la práctica, las autoridades a menudo han ido más allá, y los funcionarios estadounidenses han considerado a todos los pasajeros a bordo del barco durante el período de exposición como contactos de alto riesgo.

Brote de hantavirus: ¿Qué se sabe de los síntomas?

Algunos expertos afirman que las directrices oficiales podrían no abarcar la totalidad de las exposiciones. «Es difícil justificar, con base en la evidencia disponible, la aplicación de definiciones arbitrarias sobre qué se considera una exposición cercana y qué duración se requiere», declaró Donald Milton , profesor de la Universidad de Maryland.

Las investigaciones también han puesto de manifiesto lagunas en la comprensión de cómo se propaga el virus. Un estudio de 2024 publicado en The Lancet Infectious Diseases detectó ARN del virus de los Andes en fluidos corporales, como la saliva y las secreciones respiratorias, lo que sugiere posibles vías de transmisión en entornos cerrados.

El virus también se ha detectado en la sangre antes de que aparezcan los síntomas, aunque aún no está claro cuánta transmisión puede ocurrir antes de que las personas enfermen.

Esa falta de claridad ya se está haciendo patente. Un caso notificado en Francia esta semana involucra a un pasajero que desarrolló síntomas durante un vuelo de regreso a casa y ahora se encuentra en estado crítico, y las autoridades sanitarias advierten que podrían surgir más casos a medida que continúe la vigilancia.

Es probable que algunos de esos casos reflejen exposiciones que ocurrieron antes de que se implementaran las medidas preventivas, cuando los pasajeros aún interactuaban con normalidad, dijo el martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las autoridades están respondiendo con cuarentenas y vigilancia prolongadas, aunque recalcan que el riesgo general sigue siendo bajo, lo que refleja las limitaciones del conocimiento actual.

La OMS ha recomendado un período de cuarentena de 42 días, debido al largo período de incubación del virus y a la incertidumbre sobre cuándo las personas pueden volverse contagiosas, explicó Tedros.

Aunque la OMS emite directrices, en última instancia son los países quienes deciden cómo aplicarlas, dijo Tedros, lo que ayuda a explicar por qué las respuestas han sido diversas.