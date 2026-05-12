‘No se muevan, vamos a disparar’: Mexicana acusa a Israel de torturar a la Flotilla Global Sumud

Israel defendió haber interceptado a la Flotilla Global Sumud, y afirmó que la ayuda humanitaria a Gaza ya es canalizada por la ONU.

La fotógrafa mexicana Abril Rojas, integrante de la reciente flotilla con ayuda para Gaza interceptada por Israel, asegura que sufrieron un “secuestro” de más de un día por parte del Ejército israelí.

“Los militares nos llevaron a un buque de guerra y ahí empezaron las agresiones y las torturas, entre ellas las posiciones de rodillas y con las manos en la cabeza por mucho tiempo”, relató la activista en entrevista con EFE desde Ciudad de México.

Israel la retuvó dos noches junto a otras 174 personas que iban a bordo de la Flotilla Global Sumud, afirmó.

El convoy de más de 50 embarcaciones salió a finales de abril de Barcelona con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Abril Rojas iba a bordo del barco ‘Romántica’.

De Barcelona la flotilla llegó a Sicilia, Italia, para luego tratar de hacer una parada técnica en Grecia. Pero antes de llegar al país, el 28 de abril, fueron interceptados por el Ejército israelí.

“Eran aproximadamente las 7 de la noche y, de pronto, las comunicaciones, el internet que llevábamos falló. Fue en cosa de 10 segundos. Llegaron en una lancha de asalto entre diez militares de las fuerzas de Israel, y pues gritando con armas de asalto (...) ‘No se muevan, manos arriba, vamos a disparar’”, asegura.

Dos noches en un ‘campo de concentración flotante’

Tras ser interceptados en alta mar, los militares les llevan a un “gran” buque de guerra israelí, que la activista definió como un “campo de concentración flotante”.

Según su relato, los 175 activistas estuvieron dos noches “hacinados” en tres grandes contenedores con púas en la parte superior para impedir que se pudieran escapar, mientras los agentes israelíes “gozaban de una impunidad total” para hacer con ellos “lo que quisiesen”.

“Al llegar la noche pues hacía muchísimo frío, estábamos mojados y no teníamos posibilidad ni de acceder a abrigo porque nos lo quitaron (...) A la mañana siguiente, el sol es intenso y el calor, y en estos contenedores donde nos mantenían encerrados pues se empezó a alcanzar temperaturas de 45 o 50 grados”, afirmó.

En un determinado momento los militares les sacaron de los contenedores para hacer un conteo por nacionalidades bajo “condiciones climáticas extremas”, añade Rojas.

“Cuando hacían estos conteos de los que estábamos, dispararon directamente a los activistas y tuve la suerte de que no me tocara una bala. A un compañero le hirió aquí en la cabeza”, contó.

Entre los activistas retenidos se encontraba Saif Abukeshek, de doble nacionalidad española y palestina, quien fue separado del grupo en un determinado momento y pasó diez días detenido en Israel entre acusaciones de terrorismo.

“A Saif se lo habían llevado cuando nosotros estábamos en esta posición de castigo (...) Todo este buque se dio cuenta de tres gritos de Saif”, rememora su compañera.

Este ciudadano español fue de los pocos que fue llevado a una cárcel en Israel, en donde pasó diez días en huelga de hambre hasta que aterrizó el pasado domingo en Barcelona.

Embajada de Israel rechaza represión a flotilla

Las acusaciones de “brutal represión” contra la Flotilla Global Sumud son “falsas y “ promovidas por actores con claros intereses políticos e ideológicos”, afirmó la embajada de Israel en México.

La representación diplomática afirmó que se advirtió a los integrantes de la flotilla que Israel haría valer el bloqueo naval.

“Respecto al derecho internacional, un Estado que impone un bloqueo naval tiene la facultad y la obligación de hacerlo cumplir, incluyendo en aguas internacionales, frente a intentos deliberados de violarlo”, explicó en un comunicado.

La embajada agregó que Israel ofreció el transporte de la ayuda humanitaria mediante el puerto Asdhod, pero este fue rechazado.

“Actualmente los insumos hacia Gaza se canalizan mediante mecanismos internacionales coordinados y, tras la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, se ha permitido el ingreso de grandes volúmenes de asistencia humanitaria, incluyendo más de 1.5 millones de toneladas desde octubre de 2025, además de suministros médicos y otros insumos esenciales”, agregó.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con familiares de los siete mexicanos participantes en la flotilla. La semana pasada, se enviaron notas diplomáticas a Israel mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada para que se respeten los derechos humanos de las personas que tienen un “objetivo de corte humanitario”.

Con información de Diana Benítez