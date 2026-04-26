Se unen para sacar a Netanyahu del poder: Dos exministros de Israel forman alianza para las elecciones

Yair Lapid (d) con el exprimer ministro Naftali Bennett unirán esfuerzos para sacar a Netanyahu del poder en Israel.

Dos pesos pesados de la política de Israel manifestaron el domingo que unirán fuerzas en elecciones programadas para más tarde este año en un esfuerzo compartido por sacar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Naftali Bennett y Yair Lapid se desempeñaron como primeros ministros en un acuerdo de rotación como parte de un gobierno de coalición que formaron en 2021, poniendo fin a 12 años de gobierno de Netanyahu. Ahora planean fusionar sus partidos en una sola facción encabezada por Bennett, calificándola como una asociación entre el centro y la derecha.

Bennett dijo que, si es elegido, el nuevo gobierno establecería desde el primer día una comisión estatal de investigación sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, liderado por Hamás, contra el sur de Israel que inició la guerra, un tema que ha perseguido a Netanyahu.

Ha habido llamados en Israel a una investigación pública sobre los fallos en torno al ataque del 7 de octubre, el más mortífero en la historia de Israel.

Lapid instó al centro político de Israel a respaldar a Bennett y añadió que “este país necesita unidad como aire para respirar”.

¿Quiénes son Naftali Bennett y Yair Lapid?

Bennett se desempeñó como primer ministro durante el primer año de su acuerdo de 2021 hasta que su coalición se fracturó. Lapid asumió entonces el cargo de primer ministro interino durante los últimos seis meses, hasta que nuevas elecciones devolvieron a Netanyahu al poder.

Lapid ha sido el líder de la oposición de Israel desde entonces, mientras que Bennett se tomó un descanso de la política.

Ambos hombres tienen diferencias ideológicas. Bennett es un judío ortodoxo con posturas de línea dura hacia los palestinos, mientras que Lapid es laico y se le considera más moderado. Pero disfrutaron de una estrecha relación de trabajo durante su breve coalición.

“Hemos pasado por mucho juntos. Hemos tomado decisiones difíciles juntos. Sabemos que podemos contar el uno con el otro”, dijo Lapid.

Su alianza apunta a unificar a una oposición fragmentada que parece tener poco en común más allá de su hostilidad compartida hacia Netanyahu.