‘No se trata de Mando rescatando a Grogu’: Así son los primeros minutos de ‘The Mandalorian’

Durante la CCXP, Pedro Pascal también reflexionó sobre la importancia que tuvo para su carrera ser parte de la franquicia de Star Wars. (Foto: Disney Press)

¡Grogu, hermano, ya eres mexicano! La CCXP dejó grandes sorpresas durante su tercer día, como Kevin Woo —‘Mystery Saja’ de K-Pop Demon Hunters— cantando ‘Soda Pop’ y la aparición sorpresa de Pedro Pascal.

Pero uno de los momentos más impresionantes para los fans del universo de Star Wars ocurrió en el Thunder Stage, donde el director Jon Favreau, el actor chileno y el propio Grogu compartieron los primeros minutos de The Mandalorian and Grogu.

Durante las primeras escenas se muestran algunos cambios en la dinámica entre Din Djarin y el pequeño, quien fue aprendiz de Luke Skywalker: “Ya no se trata del Mandaloriano rescatando a Grogu”, compartió Jon Favreau.

¿Qué habrá de nuevo en la película ‘The Mandalorian’?

Durante la CCXP, Pedro Pascal, Jon Favreau y Grogu tomaron el escenario para hablar sobre los detalles de la cinta próxima a estrenarse, donde dejaron claro que no será exactamente igual a la serie disponible en Disney+.

El también protagonista de The Last of Us explicó que lo principal que se verá en la película es que Mando y Grogu dejaron atrás esa relación del padre que protege al hijo indefenso.

“Siempre han sido un equipo muy poderoso, pero todos ven al Mandaloriano protegiendo a un bebé, y ahora en esta película son una pareja que está al mismo nivel”, comentó.

Jon Favreau indicó que todo tiene una explicación: dado que la cinta llegará a muchos, incluso a quienes nunca han visto la serie, vieron la oportunidad de presentar una nueva historia; además, era natural la evolución de Grogu.

La nueva película de Star Wars será protagonizada por Pedro Pascal. (Foto: Disney Press) (Francois Duhamel/Lucasfilm Ltd / Francois Duhamel)

“Ahora Grogu ha subido de nivel. Es un aprendiz. Está estudiando con Luke Skywalker. Está alcanzando su máximo potencial y ahora está desatando sus habilidades”, comentó.

Para Pedro Pascal, que su trabajo en Star Wars llegue a salas de cine es sumamente significativo, debido a que fue una de las personas que creció viendo las cintas de la saga creada por George Lucas.

“Ahora ser parte de eso, compartirlo con ustedes, que lo vean en la pantalla grande y ser parte de esto es un sueño que nunca voy a olvidar”, comentó durante la CCXP de este año, convención en la que también se presentó Christopher Lloyd.

¿Qué se vio en los primeros minutos de ‘The Mandalorian and Grogu’?

Al finalizar la conferencia, Pedro Pascal dio una sorpresa más a los fans que asistieron a la conversación —que dirigió el influencer Javier Ibarreche— al presentar un adelanto inédito de The Mandalorian and Grogu.

“Ustedes van a ser los primeros en ver los primeros minutos de la película”, compartió, para luego dar paso a la cinta, que comienza con las letras amarillas explicando en qué momento de Star Wars nos encontramos.

Luego de que el Imperio cayó, Grogu y Mando fueron reclutados por la Nueva República para cazar a los señores de la guerra imperiales dispersos por toda la galaxia.

La primera escena muestra a uno de estos señores de la guerra siendo perseguido por Din Djarin en medio de una batalla épica con blásters, que recuerda a los primeros episodios de Star Wars.

Además, se aprecia que Mando y Grogu son un equipo bastante sólido. Como adelantó el director, el niño deja de necesitar protección para convertirse en el compañero de aventuras de Din Djarin.

La mancuerna se siente aún más natural gracias a las nuevas habilidades con las que ahora cuenta Grogu tras pasar una temporada con Luke Skywalker. Además, un elemento importante en la cinta es la comedia, que logra aligerar la tensión en las escenas de acción.

¿Cuándo se estrena la película de ‘The Mandalorian and Grogu’?

The Mandalorian and Grogu llegará a las salas de cine de México el próximo 21 de mayo. La cinta contará con parte del elenco de la serie de Disney y algunos nuevos, entre ellos Pedro Pascal como Din Djarin, Sigourney Weaver como Ward y Jeremy Allen White dando voz a Rotta the Hutt.