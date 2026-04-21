Accidente en set de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón 2’: Integrante de producción se corta los dedos con una sierra

La secuela de 'Cómo entrenar a tu dragón' se estrenará en 2027 (Foto: Universal Pictures).

Un integrante del equipo de producción de Cómo entrenar a tu dragón 2 se cortó varios dedos de una mano tras un accidente con una sierra durante el rodaje de la película, que se lleva a cabo en Reino Unido.

El incidente ocurrió en un taller de los estudios Sky Studios Elstree, donde actualmente se filma la secuela en formato live-action de Universal Studios.

De acuerdo con reportes de Deadline y Variety, el trabajador —identificado como técnico de efectos especiales— resultó gravemente herido en un hecho fuera del set principal. Pese a que fue sometido a una cirugía extensa, no fue posible reimplantar los dedos seccionados en el indicente.

¿Qué pasó en el accidente de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón 2’?

El accidente involucró el uso de una sierra dentro de un taller de producción en Sky Studios Elstree. Variety detalla que el incidente ocurrió a inicios de mes y que el trabajador “seccionó múltiples dedos de una mano” durante el percance. La gravedad de la lesión derivó en una intervención médica inmediata, aunque sin éxito en la reimplantación.

Deadline reportó que una fuente con conocimiento del caso confirmó el incidente, sin que se revelaran más detalles sobre las circunstancias específicas. Universal declinó hacer comentarios para los medios que obtuvieron la información.

Aunque no se han esclarecido las causas exactas, Variety vincula el caso con preocupaciones recientes sobre condiciones laborales en la industria audiovisual del Reino Unido.

El sindicato Bectu y la asociación Pact han advertido sobre riesgos asociados a jornadas extendidas.

“Romper los periodos de descanso afecta la capacidad de los trabajadores para desempeñar su labor de forma segura y efectiva”, señaló Spencer Macdonald, secretario nacional de Bectu, en declaraciones recogidas por Variety.

El mismo reporte añade que existen informes recurrentes sobre agotamiento, accidentes y fallas de seguridad en sets.

Reparto confirmado de ‘Cómo entrenar a tu dragón 2’: Esto sabemos sobre la secuela

La secuela live-action está dirigida por Dean DeBlois, quien también escribe y produce el proyecto. El rodaje de la cinta comenzó en febrero en Sky Studios Elstree, marcando un cambio frente a la primera entrega, que se filmó en Belfast.

El estreno está programado para el 11 de junio de 2027. La producción corre a cargo de Marc Platt y Adam Siegel bajo Marc Platt Productions.

El elenco incluye a Mason Thames y Nico Parker, junto con Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James y Harry Trevaldwyn. También participa Cate Blanchett como Valka.

Además, se integran Ólafur Darri Ólafsson y Phil Dunster como nuevos miembros del reparto.

La franquicia, basada en los libros de Cressida Cowell y que saltó a la fama por su versión en animación, ha generado más de 2.2 mil millones de dólares a nivel global.

La primera adaptación live-action alcanzó una taquilla de 636.4 millones de dólares, posicionándose como la entrega más exitosa de la saga hasta ahora.

Pese al indicente ocurrido, la producción continúa activa en Reino Unido, sin cambios anunciados en el calendario de rodaje ni en la fecha de estreno.