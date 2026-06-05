¡Despierta tu lado egoísta! ¿Cuándo se estrena el live-action de Blue Lock?

El live action de Blue Lock será dirigido por Yusuke Taki, quien ha estado al frente de producciones como Land of Tanabata e In Love and Deep Water. [Fotografía. ChatGPT, estudio CREDEUS]

Es momento de que despiertes tu lado egoísta y te conviertas en todo un killer capaz de llevar a tu equipo a la gloria. Recientemente se dio a conocer la fecha de estreno del live action de Blue Lock, una película que buscará trasladar a la pantalla grande la historia de futbol de uno de los mangas y animes deportivos más exitosos de los últimos años.

La producción, a cargo del estudio CREDEUS, ya reveló la fecha de estreno y presentó un nuevo tráiler de la película, que adaptará el arco inicial de la historia, en el que el protagonista, Yoichi Isagi, ingresa al ambicioso proyecto de Jinpachi Ego.

Además, el proyecto contará con la participación de una de las artistas más importantes de la industria musical japonesa, quien incluso colabora con la selección de Japón rumbo al Mundial de 2026. Ajusta tus botines para saltar al campo de juego y conocer más sobre esta peculiar película.

¿De qué tratará el live action de ‘Blue Lock’ y cuándo se estrena?

La película live action de Blue Lock se estrenará en los cines de Japón el próximo 7 de agosto de 2026. La adaptación será dirigida por Yusuke Taki, quien ha estado al frente de producciones como Land of Tanabata e In Love and Deep Water. El guion de la cinta estará a cargo de Tetsuo Kamata.

La historia seguirá a Yoichi Isagi, un joven delantero que recibe una invitación para participar en Blue Lock, un proyecto impulsado por la Asociación Japonesa de Futbol con el objetivo de crear al atacante definitivo que pueda llevar a Japón a conquistar una Copa del Mundo.

Para lograrlo, 300 delanteros de distintas partes de Japón son seleccionados y trasladados a un complejo de entrenamiento de alta tecnología conocido como Blue Lock. Dentro de estas instalaciones, los jóvenes futbolistas deberán someterse a exigentes pruebas físicas, tácticas y psicológicas diseñadas para poner al límite sus capacidades.

El proyecto busca fomentar el egoísmo competitivo de los delanteros, obligándolos a enfrentarse entre sí en una serie de desafíos y partidos eliminatorios. Aquellos que no logren destacar o sean superados por sus rivales quedarán fuera del programa de manera definitiva y perderán la oportunidad de vestir la camiseta de la selección japonesa en el futuro.

Aunque la producción aún no ha confirmado oficialmente qué capítulos del manga serán adaptados, los personajes anunciados para la película y varias de las secuencias mostradas en el tráiler sugieren que la historia abarcará la Primera Selección, la etapa inicial del proyecto Blue Lock, en la que los participantes son divididos en equipos y comienzan a competir por su permanencia.

¿Cuál es el reparto del live action de ‘Blue Lock’?

El nuevo avance ofrece un primer vistazo a las instalaciones de Blue Lock, los entrenamientos diseñados por Jinpachi Ego y los enfrentamientos que deberán superar los aspirantes para mantenerse dentro de la competencia.

Entre las escenas más destacadas aparecen Yoichi Isagi, Meguru Bachira, Hyoma Chigiri y Rensuke Kunigami, quienes forman parte del Team Z, uno de los grupos protagonistas durante la primera fase del proyecto.

El reparto confirmado para la película incluye a varios de los personajes más importantes de la primera etapa de Blue Lock:

Fumiya Takahashi - Yoichi Isagi

Masataka Kubota - Jinpachi Ego

Kaito Sakurai - Meguru Bachira

Kyohei Takahashi - Hyoma Chigiri

Kouta Nomura - Rensuke Kunigami

K (integrante de &TEAM) - Seishiro Nagi

Keito Tsuna - Reo Mikage

Kohei Higuchi - Zantetsu Tsurugi

Yuzu Aoki - Gurimu Igarashi

Sho Nishigaki - Asahi Naruhaya

Yuki Tachibana - Gin Gagamaru

Raizo Ishikawa - Jingo Raichi

Joey Iwanaga - Okuhito Iemon

Shunya Asano - Wataru Kuon

Yuki Sakurai - Yudai Imamura

Yuki Kira - Ryosuke Kira

Las imágenes también muestran varias secuencias futbolísticas inspiradas directamente en el manga y el anime, además de enfatizar el aspecto psicológico de la competencia, uno de los elementos que distingue a la franquicia.

Blue Lock El manga es obra de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura...

¿Quién cantará el tema principal del live action de ‘Blue Lock’?

Si no fuera suficiente, la película contará con la participación de Ado, quien interpretará ‘Monstruo’, el tema principal del live action de Blue Lock.

La colaboración resulta especialmente llamativa debido a que la cantante también forma parte de la campaña oficial de la selección japonesa rumbo al Mundial de 2026. Durante este año, Ado fue presentada como socia creativa de la campaña desarrollada por adidas y la Federación Japonesa de Futbol para promover el nuevo uniforme de los ‘Samurai Blue’.

Como parte de esa iniciativa, la artista lanzó la canción ‘Kira’, utilizada en la presentación del nuevo jersey que utilizará Japón durante la Copa del Mundo de 2026.

La doble participación de Ado genera interés entre los aficionados al futbol y al anime, ya que la cantante está vinculada tanto a la selección japonesa como a una de las franquicias deportivas más exitosas de la actualidad.

De igual forma, la saga de Blue Lock también forma parte de esta colaboración con los ‘Samurai Blue’, junto a otras franquicias reconocidas como Captain Tsubasa (Supercampeones), One Piece y My Hero Academia, esta última galardonada como Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026 gracias a su más reciente temporada.