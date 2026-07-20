Ulises Lara se defiende tras su salida de la FGR: ‘No cometí conductas contrarias a la ley’

Ulises Lara defendió su desempeño en la FGR, negó conductas ilícitas y descartó participar en debates basados en "versiones parciales" sobre su salida.

Ulises Lara, extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), negó que su renuncia estuviera marcada por “conductas contrarias a la ley”.

“Rechazo cualquier señalamiento que pretenda atribuirme conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuve encomendadas”, sostuvo el exfuncionario en una carta a la opinión pública.

La salida de Ulises Lara, quien también fue vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, ocurrió en medio de la polémica por la captura y entrega del piloto de Los Chapitos que secuestró y trasladó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos.

Cuando fue cuestionada por la renuncia, la presidenta Cluadia Sheinbaum dijo que era el papel de la fiscalía explicarla.

“Lo tiene que explicar la fiscal, no me corresponde a mi evaluar por qué razón salió de la Fiscalía, es un asunto de la Fiscalía”, comentó el 15 de julio en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El exfiscal aseguró que durante el ejercicio del cargo se condujo conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y “a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades”.

“No participaré en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes”, añadió.

Señaló que cualquier aclaración deberá atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable.

Ulises Lara agradeció las muestras de confianza recibidas en los recientes días. “Las asumo con prudencia, responsabilidad y pleno apego a la ley”, finalizó.

¿Qué casos dejó pendiente Ulises Lara?

El exfiscal estuvo a cargo el departamento que investigaba acusaciones por narcotráfico del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

Desde su cargo, reiteró que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente del funcionario y de los demás señalados.

Como rostro de la FGR, dio avances sobre las investigaciones y acciones relacionadas con el rancho Izaguirre, donde el año pasado encontraron un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También dio a conocer, junto con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, el desmantelamiento de una red de huachicol fiscal que evadió más de 23 mil millones de pesos.