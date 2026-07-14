Renuncia Ulises Lara a la FGR: Deja cargo como fiscal de Asuntos Relevantes tras 6 meses

Ulises Lara fue vocer de la FGJ de la CDMX hasta finales de 2023. (Foto; Cuartoscuro)

El exvocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, renunció este martes 14 de julio a la Fiscalía General de la República (FGR) 6 meses después de unirse al equipo de Ernestina Godoy, según fuentes federales.

Lara López indicó que su renuncia se da por “motivos personales”, confirmaron a El Financiero autoridades de alto nivel de la dependencia.

La renuncia de Ulises Lara se da en medio de la polémica en que se encuentra la FGR tras revelarse que el piloto que trasladó ilegalmente a ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos –hecho que generó una discusión diplomática– estuvo en México detenido y el Consejo Nacional de Seguridad lo entregó al gobierno de Donald Trump.

Hasta el momento la FGR no ha emitido una comunicación oficial para dar a conocer mayores detalles sobre la salida de la dependencia de Lara, quien ha sido un hombre muy cercano a la fiscal Ernestina Godoy.

El pasado 2 de enero, Ulises Lara López fue designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes luego de que la exfiscal capitalina tomara el cargo de la FGR.

Ulises Lara López fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hasta finales de 2023; luego, asumió el mando de fiscal capitalino por la salida de Ernestina Godoy, quien en ese entonces era la titular.

La decisión de que Ulises Lara, quien según su perfil cuenta con una Maestría en Derecho, se convirtiera en el nuevo fiscal de la CDMX se descartó debido a que no contaba con los cinco años de experiencia como litigante que se establece como requisito para dicho cargo.

Además, hubo una controversia porque Lara obtuvo de manera rápida el título de Derecho en el Centro Universitario Cúspide de México, cuando solo tenía la cédula en Sociología.

¿Qué cargo ha ocupado Ulises Lara antes de llegar a la FGR?

Antes de incorporarse a la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López desempeñó diversos cargos en la administración pública de la Ciudad de México, principalmente en los ámbitos educativo y de procuración de justicia.

De acuerdo con el currículum difundido por el Gobierno capitalino, fue director ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles de la entonces Secretaría de Educación del Distrito Federal entre 2013 y 2014; posteriormente encabezó el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México entre 2015 y 2016.

Más adelante fungió como coordinador general de la Unidad de Implementación del Proceso de Transición en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y, del 5 de diciembre de 2018 al 15 de julio de 2020, ocupó el cargo de coordinador de asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con información de David Vela