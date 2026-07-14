Suman 7.3 millones de servicios y trámites con la estrategia de Atención a las Causas

Con la estrategia de Atención a las Causas se han brindado 7.3 millones de servicios y trámites, expuso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y se sigue atendiendo a la población, en especial a los jóvenes, que son protagonistas de la transformación, para que tengan alternativas de vida a través de educación, empleo, deporte y cultura.

En la conferencia matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria precisó que, para lograr que la juventud acceda a más apoyos, el Gobierno de México realiza visitas casa por casa, donde se les reitera el llamado a ejercer sus derechos y evitar que su destino lo defina el abandono.

La secretaria precisó que los tres niveles de gobierno trabajan directamente en el territorio para llevar Ferias y Jornadas de Paz con festivales, programas sociales, actividades culturales, deportivas, servicios de salud, recuperación de espacios, asesorías y trámites para brindar opciones a la ciudadanía y que nadie se sienta afuera.

Señaló, además, que, con el Tianguis del Bienestar, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como Aduanas, SAT, Guardia Nacional y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado han recorrido 34 municipios y 801 localidades.

A más de 406 mil personas les entregaron, de manera gratuita, 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad, que fueron decomisados en aduanas.

‘Sí al Desarme’

Recordó que, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el jueves pasado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia católica, se instaló un módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en el atrio de la Basílica de Guadalupe.

Con esta acción, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se canjearon 11 mil 684 armas de fuego por dinero en efectivo, de manera totalmente anónima.

La funcionaria federal refirió que por instrucciones de la Presidenta, para los jóvenes, se han ampliado las opciones de estudio en el nivel superior, con nuevos espacios educativos para que ninguno quede excluido.

¿Qué es el programa ‘Jóvenes transformando México’?

Detalló que con “Jóvenes transformando México” se proporcionan diferentes alternativas para retomar la escuela, incorporarse al campo laboral, practicar algún deporte o participar en labores comunitarias.

Apuntó que con “Jóvenes Construyendo el Futuro” se continúa el vínculo con empresas, instituciones públicas o talleres, para fomentar el trabajo digno y evitar que la falta de experiencia les impida ejercer su derecho a contar con un empleo.

También se lleva a las comunidades el programa “Boxeando por la Paz”, que encabeza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), y las inscripciones siguen abiertas para quien guste practicar de manera gratuita. En tanto, el Instituto Mexicano de la Juventud conformó mil 788 Comités Jóvenes por la Transformación.

Indicó que en los 61 Territorios de Paz se desarrollará la estrategia “La palabra que transforma”, que integra círculos de lectura y talleres de escritura. La Secretaría de Cultura continúa con el Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

“Estamos recuperando espacios para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse con libertad. Hoy, los parques vuelven a llenarse, las canchas son punto de encuentro y las calles, lugares de convivencia”, dijo.

La secretaria Rodríguez también invitó a la ciudadanía a la próxima Jornada Nacional de Tequios por la Transformación y Cortos por la Paz, a realizarse el 29 de julio.

Agradeció a las y los servidores públicos de las Mesas de Paz y de las 53 dependencias que todos los días están cerca de la gente, para escuchar y atender, ya que el compromiso del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum es trabajar al lado del pueblo y para el pueblo.