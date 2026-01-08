Más de 3 millones de personas beneficiadas con la estrategia de atención a las causas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó en la conferencia mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el Eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, los tres órdenes de gobierno han brindado más de 4.8 millones de atenciones, en beneficio de 3.1 millones de personas, en 12 entidades federativas.

Al reportar los avances de la estrategia, en la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que desde noviembre de 2024 se ha intervenido en 61 municipios prioritarios.

“Hemos tocado la puerta de 279 mil 939 hogares y se han realizado, en total, 409 Ferias de Paz, y conformado 344 Comités de Paz, con la participación de vecinas y de vecinos; y se han recuperado 308 espacios públicos y se han llevado a cabo 7 mil 05 Jornadas por la Paz”, resaltó.

Indicó que, en Tijuana, Baja California, se brindaron 126 mil 729 atenciones con visitas a los hogares; se realizaron 30 Ferias de Paz y se conformaron 21 Comités de Paz y un Consejo de Paz y Justicia Cívica; además, se recuperaron 54 espacios públicos.

En Chiapas se trabajó en los municipios de Amatenango de la Frontera, Chenalhó, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas y Tila, donde se brindaron 120 mil 909 atenciones.

Mientras que, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se otorgaron 136 mil atenciones, también se realizaron Ferias de Paz, se conformaron Comités de Paz y recuperaron espacios públicos.

La funcionaria federal señaló que en Colima y Manzanillo se dieron más de 22 mil atenciones.

En el Estado de México se intervinieron los municipios de Amecameca, Atenco, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad, brindando 317 mil 351 atenciones.

Por lo que corresponde a Guanajuato, se trabajó en Celaya, León y Salamanca, donde en conjunto se dieron 463 mil atenciones.

En Jalisco se brindaron 65 mil 818 atenciones; en Michoacán se trabajó en 22 municipios de la región P’urhépecha, además de Uruapan, Ario de Rosales, Cuitzeo y Juárez, donde se brindaron 118 mil atenciones.

La secretaria Rodríguez subrayó que, en Cajeme, Sonora, en colaboración con el gobierno municipal se realizaron Ferias de Paz y conformaron Comités de Paz.

En Tabasco también se trabajó en los municipios de Comalcalco, Centro, Huimanguillo y Nacajuca, donde se brindaron 219 mil atenciones.

Puntualizó que, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se impulsaron 14 proyectos para construir centros de desarrollo comunitarios, canchas y parques, en municipios prioritarios como Ciudad Juárez, Celaya, León, Salamanca y Cajeme.

La secretaria de Gobernación dio cuenta que a través de las 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales se promovieron actividades culturales, artísticas y deportivas.

A la fecha, añadió, se han realizado 7 mil Jornadas por la Paz en las 32 entidades del país.

También, en coordinación con la Secretaría de Cultura, los Semilleros de Paz han ayudado a la atención a las causas, con actividades culturales, artísticas y recreativas, dijo la funcionaria.

Asimismo, con la participación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se han organizado las Carreras “Ponte Pila”, además de torneos, teniendo un impacto en 1 millón 432 mil jóvenes.

Recalcó que en 23 municipios de Guerrero, Oaxaca y Michoacán se realizó el Tianguis del Bienestar para entregar, de manera gratuita, artículos nuevos y de primera necesidad, en beneficio de más de 244 mil 660 familias.

Canje de armas

La titular de Gobernación subrayó que en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) e Iglesia Católica se continuó con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, la ciudadanía canjeó, de manera voluntaria y anónima, 9 mil 81 armas de fuego, de las cuales 2 mil 642 eran largas, 5 mil 297 cortas y mil 142 granadas, además de cartuchos y cargadores. A cambio, las personas recibieron dinero en efectivo.