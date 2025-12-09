Rosa Icela presume resultados de Atención a las Causas: ‘Seguridad no es con guerras, sino con justicia’

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe anual del eje Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, destacando los avances obtenidos en territorio gracias al trabajo coordinado entre dependencias federales, gobiernos estatales y municipales.

Rodríguez destacó que la estrategia mantiene como principio la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que “la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida”.

Según el informe, en cumplimiento de las instrucciones presidenciales, el programa acumula un año de trabajo ininterrumpido en 15 estados y 77 municipios, donde se ha atendido a 3 millones 069 mil 448 personas, con más de 4 millones 689 mil 150 servicios brindados.

La secretaria explicó que servidores públicos recorren colonias y comunidades casa por casa para escuchar necesidades, propuestas y solicitudes de la población. Como parte de esta labor territorial, se han realizado 404 Ferias de Paz, acercando programas y servicios de los tres órdenes de gobierno a miles de familias.

Asimismo, se han conformado 338 Comités de Paz, integrados por vecinas y vecinos que organizan actividades permanentes para mejorar su entorno. En Celaya, Guanajuato, se presentó incluso el Primer Informe de la Estrategia de Paz, dirigido a estos comités.

Rodríguez subrayó que gracias a esta participación comunitaria se han recuperado 306 espacios públicos, incluidos parques, plazas, canchas y senderos. Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha impulsado 945 actividades deportivas y recreativas en el Estado de México, con la participación de 75 mil 396 personas.

En otras entidades, como Tabasco y Baja California, se han realizado capacitaciones y acciones comunitarias adicionales. También destacó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio el banderazo de inicio a obras en la unidad deportiva “Javier R. Bours”, en Cajeme, Sonora.

En materia de salud, el programa IMSS-Bienestar fortaleció su presencia en los municipios chiapanecos de Pantelhó y Tila, donde se brindaron más de 56 mil atenciones médicas.

Rosa Icela reiteró que estos resultados reflejan el compromiso del gobierno federal con una estrategia de seguridad centrada en reconstruir el tejido social y atender las causas profundas de la violencia.