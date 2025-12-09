Sheinbaum contesta a amenaza de aranceles de Trump por agua: ‘Entregaremos lo que se debe’

Sheinbaum aclaró que México no puede entregar los más de 200 millones de metros cúbicos de agua que Trump exige antes del 31 de diciembre.

“México está actuando” conforme al Tratado de Aguas, fue la respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum a la amenaza de Donald Trump de un arancel de 5 por ciento si no entrega más líquido a Texas.

México debe entregar alrededor de 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos cada cinco años, explicó Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el Gobierno federal no pudo dar a EU el agua que le correspondía entre 2022 y 2024 por la intensa sequía que azotó el norte de México. Según el tratado, cuando esto ocurre, nuestro país puede cubrir el faltante de líquido en el siguiente ciclo, remarcó Velasco.

En la ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum de este martes 9 de diciembre, el Gobierno reconoció que aún debe mil 67 millones de metros cúbicos de agua a EU.

“México está actuando conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas. Ahora bien, como pueden ver, si un quinquenio no se puede cubrir, es posible compensarlo en el siguiente ciclo, que es lo que está ocurriendo en este momento", remarcó.

¿Cuánta agua dio México a EU por el Tratado de Aguas?

Durante el Ciclo 36 del Tratado de Aguas —que abarca del 25 de octubre de 2020 al 24 de octubre de 2025— México entregó a Estados Unidos mil millones de metros cúbicos de agua de los 2 mil 158 millones que establece el acuerdo bilateral.

Debido a la sequía extraordinaria registrada en 2022 y 2023, varios de los primeros años del ciclo registraron volúmenes muy por debajo del promedio anual esperado de 431.7 millones de metros cúbicos de agua.

Así fueron las entregas de agua de México a EU en los pasados cinco años:

Año 1 (2020-2021)

Volumen entregado: 75.44 Mm³



Volumen menor al proporcional: 356.281 Mm³

Año 2 (2021-2022)

Volumen entregado: 296.365 Mm³



Volumen menor al proporcional: 135.356 Mm³

Año 3 (2022-2023)

Volumen entregado: 89.455 Mm³



Volumen menor al proporcional: 342.266 Mm³

Año 4 (2023-2024)

Volumen entregado: 57.542 Mm³



Volumen menor al proporcional: 374.179 Mm³

Año 5 (2024-2025)

Volumen entregado: 572.662 Mm³

Trump exige entrega inmediata de agua a EU: ¿Qué hará México?

El presidente Trump advirtió que México tiene hasta el 31 de diciembre para entregar más de 246 millones metros cúbicos de agua si no quiere enfrentar aranceles a sus exportaciones. Sheinbaum aclaró que nuestro país no puede entregar esa cantidad debido a un tema de infraestructura.

“Incluso físicamente por el tamaño del ducto (que lleva el agua desde las presas) no se podría entregar la cantidad de agua que está pidiendo. Lo que hay es la mejor voluntad para entregar el agua que se debe de años anteriores", indicó.

Sheinbaum añadió que representantes de México y EU se reunirán este martes 9 de diciembre para acordar cuánta agua se puede entregar en el cierre del año sin poner en riesgo el abasto para los habitantes y campesinos del norte del país.