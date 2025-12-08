Trump amenaza a México con arancel adicional de 5% si no entrega agua a Texas

Trump acusó a México de arruinar las cosechas en Texas al rehusarse a entregar agua a EU como parte del tratado entre ambos países.

Se acabó la tregua entre México y EU por el Sorteo del Mundial 2026: El presidente Donald Trump amenazó con aplicar un arancel adicional de 5 por ciento si nuestro país no da más agua a Texas.

Trump acusó al Gobierno de Claudia Sheinbaum de no cumplir con lo estipulado en el Tratado de Aguas entre México y EU lo que arruina las cosechas y amenaza la supervivencia del ganado en Texas.

“México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pie de agua (986 millones de metros cúbicos de agua) por no haber cumplido con el Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pie de agua (246 millones de metros cúbicos de agua) antes del 31 de diciembre, y el resto deberá entregarse poco después", publicó en su red Truth Social.

Trump autorizó “el inicio de la documentación” para aplicar un nuevo arancel a las exportaciones mexicanas, esta vez de 5 por ciento, si el agua no es entregada.

“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se perjudica a nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO YA“, amenazó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la entrega de agua a EU?

En la ‘mañanera’ del 1 de octubre pasado, la presidenta Sheinbaum remarcó que México tenía los recursos suficientes para entregar a EU el agua correspondiente por el tratado firmado entre ambos países.

“No pensamos que haya algún problema para esa entrega, porque se espera todavía en esa zona del país lluvias importantes (...) Incluye agua de todas las presas, hay un acuerdo de cómo trasvasar. Están informados todos los gobernadores: La gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Tamaulipas”, detalló.

Sheinbaum detalló que con base en el tratado, Estados Unidos entrega agua a México que viene del río Colorado “todo en función de la cantidad de lluvia que hay”.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no informó cuánto líquido se entregó a Estados Unidos en octubre. Efraín Morales, director del organismo, dijo que se tenían comprometidos 2 millones 157 mil metros cúbicos de agua.

¿Qué dice el Tratado de Aguas entre México y EU?

El Tratado de Aguas de 1944 establece las reglas para el reparto del agua de los ríos internacionales entre México y Estados Unidos, principalmente del Río Bravo y del Río Colorado, con base en criterios técnicos, agrícolas y de disponibilidad hídrica.

En el caso de la cuenca del Río Bravo, el acuerdo señala que México recibe dos terceras partes del volumen total, mientras que Estados Unidos obtiene una tercera parte, a partir de seis tributarios: el Río Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el Arroyo de Las Vacas.

En términos de volumen, a México se le asignan 4 mil 317 millones 210 mil metros cúbicos de agua por cada ciclo de cinco años, mientras que a Estados Unidos le corresponden 2 mil 158 millones 605 mil metros cúbicos en el mismo periodo.

El Río Colorado contempla una asignación anual fija para México de 1 mil 850 millones 234 mil metros cúbicos de agua, volumen que es entregado desde territorio estadounidense como parte del equilibrio establecido en el tratado.