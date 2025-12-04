EU pone límites: Colocan boyas transfronterizas en el río Bravo frente a Matamoros

Personal estadounidense colocaron boyas en el Río Bravo en Matamoros frente a la base espacial de Space X. (conibioglobal/Facebook)

Personal norteamericano arribó esta mañana para colocar boyas transfronterizas en el río Bravo, en la zona donde converge con el Golfo de México, frente a la playa Bagdad en Matamoros.

La organización Conibio Global A.C. informó que, poco después de las 10:00 horas del miércoles 3 de diciembre, dos embarcaciones estadounidenses se acercaron para comenzar la colocación de boyas.

“Dos embarcaciones estadounidenses inician la colocación de boyas fronterizas (en medio del río Bravo) en la boca del río”, informó Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de Conibio Global.

Tras el reporte, personal de la Secretaría de Marina acudió al lugar y se mantuvo en observación de las actividades de las personas al otro lado del río.

El gobierno de Tamaulipas no emitió algún posicionamiento respecto a las boyas que fueron colocadas en la frontera ni hay explicación sobre el motivo de su instalación por parte de personal estadounidense no identificado.

Estadounidenses habían colocado letreros de área restringida

“Ahora sí se están colocando donde deben de estar”, señaló Ibarra Rodríguez.

El pasado 17 de noviembre, la organización ambientalista denunció la intrusión en territorio mexicano de personas de Estados Unidos que colocaron letreros para delimitar un “área restringida” en playa Bagdad.

Las personas instalaron estacas metálicas con señalamientos de “Área Restringida”, por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, cerca de la desembocadura del río Bravo, en territorio mexicano.

En aquella ocasión, personal de la Marina retiró los letreros y, tras consultar al Consulado de México en Brownsville, Texas, y a la embajada de Estados Unidos, no obtuvo información oficial al respecto. Después, un área del Gobierno planteó que sí existía un contrato con una empresa para colocar los señalamientos.

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Marina explicó que “naturalmente” el cauce del río cambia con el paso del tiempo y se forman bancos de arena.

Explicó que, conforme al tratado, debe delimitarse claramente cuál es el límite territorial. “En eso se está para que, a través de las instituciones de Estados Unidos y México, se delimite claramente el límite en esa zona de Tamaulipas, cerca del Golfo (de México)”, señaló en aquella ocasión la mandataria federal.

Las boyas quedaron colocadas en el río Bravo, frente a la base espacial de SpaceX.