¿Invasión en playa de Tamaulipas? Sheinbaum aclara colocación de letreros de advertencias de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que miembros del Departamento de Defensa de EU hayan colocado letreros de restricción en playas de Tamaulipas. (Conibio Global/Redes)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los letreros restringir el paso que fueron colocados por personas estadounidenses en la Playa de Bagdad, ubicada en Tamaulipas, no fueron por una operación oficial.

Comentó que después de consultar a la embajada y al consulado descartaron que tuvieran conocimiento de una operación por miembros del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue después que una área de aquel gobierno refirió que había contratado a una empresa para la colocación de los rótulos.

“Se pusieron unos letreros de límites en una parte de la Playa de Bagdad, primero se consultó al consulado, luego a la embajada, no había un reporte por parte de ellos que fuera algo oficial, se retiraron los letreros. Posteriormente, un área del gobierno de Estados Unidos, planteó que sí se había contratado a una empresa para ponerlos”, expresó la mandataria durante la mañanera del 18 de noviembre.

Agregó que las instituciones de México trabajan con el Gobierno de EU para delimitar correctamente el territorio con base al tratado, debido a que con el paso del tiempo el río puede cambiar su cauce.

¿Cómo se localizaron los letreros de prohibido el pasó en Tamaulipas?

La organización Conibio Global denunció “la invasión” del territorio nacional, luego que de un grupo de presuntos integrantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos ingresó a través del cruce del Río Bravo en una embarcación hasta la Playa Bagdad.

Aquel grupo colocaron letreros de advertencia, para delimitar la zona costera, luego que fue declarada “zona restringida por autoridad del comandante, de acuerdo con las disposiciones de la directiva emitida por el secretario de Defensa”.

El cartel señalaba que en caso de ingresar sin autorización se detendría a la persona, además de prohibir tomar fotografías o hacer mapas del área.

Luego del reporte a las autoridades, elementos de la Secretaría de Marina se acercaron para retirar los letreros, pero entonces las personas involucradas ya se habían retirado del lugar.

Playa Bagdad en medio de la polémica por desechos de SpaceX

Desde principio de año, la Playa Bagdad está en el foco público por el daño ecológico provocado por los desechos de las naves de prueba de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, de acuerdo con Conibio Global.

Recientemente la organización presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la incursión “no autorizada” de plataformas estadounidenses en aguas mexicanas para la extracción de desechos espaciales.