Asesinan a regidora de Morena, Karina Díaz, un día después de la visita de Sheinbaum en Campeche

Karina Díaz Hernández, regidora de Morena , llegaba a su casa cuando fue asesinada por hombres armados.

Al menos seis impactos de bala en diversas partes del cuerpo que la dejó gravemente herida, recibió la Síndica Jurídica de afiliación morenista del Ayuntamiento de Palizada, Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández, de 57 años; la mujer falleció en el hospital IMSS Bienestar de la cabecera municipal cuando era intervenida en el quirófano.

¿Cómo fue el asesinato de Karina Díaz?

El atentado se registró la noche de este lunes 17 de noviembre, en la calle Morelos de la colonia Ampliación Zaragoza del municipio de Palizada, localizado a cinco horas de la capital de Campeche, cuando circulaba a bordo de su vehículo, una SUV de la marca Chevrolet Trax color blanca.

La Sindica llegaba a su casa cuando fue sorprendida por dos sujetos a bordo de una motocicleta, aunque otra versión señala que los agresores iban en un automóvil blanco, para posteriormente darse a la fuga, caso que ya investiga la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

¿Quién era Karina Díaz, la regidora de Morena asesinada en Caampeche?

Karina Díaz Hernández, de 57, era Sindica de Asuntos Jurídicos y Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Palizada por parte del partido político Morena, en 2024 fue candidata a la alcaldía del mismo municipio, cargo que perdió ante el actual alcalde de extracción petista, Pedro Ayala Cámara.

La FGECAM confirmó que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al municipio de Palizada acudieron al llamado del Hospital General, donde se reportó el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego.

En las primeras diligencias, se confirmó que la mujer lamentablemente falleció mientras recibía atención médica.

De acuerdo con los protocolos de actuación e investigación, la FGECAM inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quién o quienes resulten responsables.

Hasta el momento, nada se sabe de los agresores que continúan prófugos.

Asimismo, el dirigente estatal de Morena en Campeche, Erik Reyes León condenó el asesinato de la sindica de su partido y lamento su muerte. Dijo que confía en las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.