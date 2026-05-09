Caso Teresa Molina: Hijo denuncia la desaparición de su madre en CDMX... y días después lo detienen

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando ‘N’ por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lo señalara como presunto responsable de la desaparición de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, vista por última vez el pasado 25 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el hombre fue detenido el pasado 7 de mayo por agentes de la Policía de Investigación (PDI), después de que las indagatorias revelaran inconsistencias en la denuncia de desaparición que él mismo presentó ante las autoridades días antes.

La FGJCDMX informó que Fernando ‘N’ acudió inicialmente al Ministerio Público para reportar que su madre salió de su domicilio rumbo al Centro Histórico el pasado sábado 25 de abril y que desde entonces, perdió contacto con ella.

Tras el inicio de la carpeta de investigación, la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) realizó entrevistas, análisis de videograbaciones, revisión de datos telefónicos y diversos trabajos de campo.

Según la dependencia, las diligencias permitieron detectar contradicciones entre la versión presentada por el denunciante y los indicios obtenidos durante la investigación.

Como parte de las acciones de la Fiscalía, el pasado 5 de mayo se ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con el caso. En el lugar, personal pericial y agentes de investigación localizaron “indicios biológicos que fortalecen la hipótesis de que la víctima fue agredida en el lugar”.

La Fiscalía capitalina señaló que dichos hallazgos fortalecieron la hipótesis de una posible agresión cometida dentro del domicilio, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Fernando ‘N’.

Tras su captura en la alcaldía Cuauhtémoc, el imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y presentado ante un juez de control, quien determinó vincularlo a proceso.

Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGJCDMX indicó que las labores de búsqueda de Teresa Guadalupe Molina Hernández continúan, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar el paradero de la mujer.